El programa d’ajuts al pagament de necessitats de l’habitatge va aportar 107.000 euros l’any passat a 1.127 beneficiaris.

Es tracta d’una quantitat de diners que registra fortes oscil·lacions.

L’any 2017 es van dedicar 170.000 euros i el 2019 menys de 80.000. Els 107.000 euros de l’any passat es van dividir en 52.000 euros per cobrir deutes de lloguer de tres-centes persones; 15.700 euros per a la instal·lació de comptadors; 11.500 per a fiances; 11.700 per cobrir deutes de subministres i la resta per a reparacions bàsiques i equipament necessari de la llar.