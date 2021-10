L’Associació de Veïns del Xup té nova junta directiva, que ha incorporat canvis substancials. Virgínia López, fins ara presidenta, passa a ser vocal. Cèlia Capell (secretària) i Antonio Soto (tresorer) han deixat el càrrec i set veïns han entrat a la nova junta. El nou president és David Sotelo Fernández; la vicepresidenta, Carla Samaniego González; la secretària, Eyla González Guerrero; el tresorer, José Cantalejo Fernández i, com a vocals hi ha Virgínia López Sánchez, Mohammed Essaguir Bouchtaqui, Adel El Kart Laachiri i l’històric president del barri Joaquin Vizacaino Grima.

Darrerament, l’entitat veïnal necessitava la incorporació i la implicació de cares noves per aportar noves estratègies col·lectives i fer front, alhora, a les noves necessitats que del barri. En aquest context, en la darrera assemblea general ordinària celebrada per l’entitat veïnal es va aprovar la renovació parcial de la junta directiva després d’un procés de treball intern per constituir un nou equip amb diferents perfils com, per exemple, el jovent del barri. Amb aquesta mateixa finalitat, va néixer fa uns anys la Comissió de Joves del Xup. Quatre membres de la nova junta de l’entitat veïnal en formen part.