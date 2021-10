La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va fer, ahir dijous, una visita institucional als campus de Manresa i Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), on va poder conèixer de prop l’activitat docent, de recerca i de transferència de tecnologia vinculada a l’Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM) i a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

En ambdues visites als campus de Manresa i Diagonal-Besòs de la UPC, Geis, acompanyada per la directora general d’Universitats, Victòria Girona, es va reunir amb el rector Daniel Crespo i amb altres representants de l’equip de direcció de la UPC. Al campus de Manresa també hi van ser presents membres de l’equip de direcció de l’EPSEM, encapçalat pel director Pere Palà; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili; la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós; el conseller delegat d’Oliva-Torras Grup, Ramon Mandaña, i el president de Denso Barcelona, Josep Macià.

En el decurs de la visita hi va haver una trobada amb l'associació d’estudiants Dynamics UPC Manresa, que va mostrar el vehicle amb què competeixen a la Formula Student. També va visitar el Laboratori de Processament de Minerals i Residus del Grup de Recerca en Mineria Sostenible (GREMS), on es va explicar la història del centre i els principals trets de la seva oferta formativa; el Laboratori d’Automoció, on es va mostrar l’activitat de recerca i transferència de tecnologia que es realitza des del centre Tecnio de recerca Smart Sustainable Resources (SSR) i el Laboratori de plataformes Stewart, on el grup de recerca CoDAlab va explicar un dels seus projectes.

Posteriorment, es va fer la visita al Campus Diagonal-Besòs.