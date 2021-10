El mercat Puigmercadal de Manresa ha iniciat aquest divendres la campanya "Mercats sostenibles, adeu als plàstics d'un sol ús". Es tracta d'una prova pilot que té lloc a la capital bagenca, així com a Rubí i Viladecans, per apostar per un consum responsable.

L’objectiu de l’acció és conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir residus, en especial plàstics, mitjançant l’ús de bosses de roba, envasos reutilitzables o el carretó en les compres alimentàries quotidianes, estimulant l’adhesió dels paradistes i la participació ciutadana.

La campanya tindrà com a protagonistes els paradistes dels mercats, que lliuraran un passaport sostenible amb deu cupons als clients. Per cada compra que es faci amb un envàs o bossa reutilitzable s'aconseguirà un segell i, després de completar els deu cupons, obtindran una bossa de reixeta que servirà per fer les compres d'una manera sostenible.

En la presentació de la campanya, impulsada per la Diputació de Barcelona, han participat els diputats Eva Menor i Xesco Gomar al costat de l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez. L'alcaldessa Martínez ha apostat per Rubí com "una ciutat sostenible" que aposta per "un consum responsable" i al mateix temps ha volgut "agrair als alumnes de l'institut Torrent dels Alous" la seva participació en la campanya, igual que altres centres de Viladecans i Manresa.

El diputat Gomar ha comentat la "necessitat de conscienciar la ciutadania que el plàstic és un problema".

S'estima que cada any es fabriquen al món més de 300 milions de tones de plàstics i només se'n recicla un 10% i la resta acaba en els abocadors, s'escampa en la naturalesa o es converteix en microplàstics.