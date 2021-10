L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs de substitució de rajoles en mal estat, una actuació que enguany ha tingut lloc en un lateral del primer tram del Passeig Pere III i a carrers del Centre Històric, concretament a punts de la Plana de l’Om, carrers Born, Nou, Canal, Carme, Urgell i plaça Valldaura.

Aquest divendres s’ha reobert el trànsit de vehicles al carrer Urgell i la plaça Valldaura, els darrers punts on s’ha actuat.

Els treballs s’han desenvolupat en dues fases. La primera va arrencar el maig passat amb la substitució de 500 rajoles en un dels laterals del primer tram del Passeig de Pere III. A finals d’agost es va posar en marxa una segona fase d’actuacions de reposició de 700 peces a zones de vianants a carrers del Centre Històric.

Per tant, durant el 2021 s’han substituït unes 1.200 rajoles (aproximadament 300 m2), uns treballs que han tingut un pressupost de 43.959,88 euros.

La majoria de rajoles trencades són a causa del trànsit de camions que fan tasques de càrrega i descàrrega per establiments que hi ha en aquests punts cèntrics de la ciutat. El resultat són rajoles trencades, que es mouen i es troben a diferents nivells que, en alguns sectors, a mesura que es camina incòmodament sobre elles van fent soroll perquè estan despreses. En dies de pluja i quan el terra encara no està eixut esquitxen. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que caminen sobre un ferm inestable i sorollós.