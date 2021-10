Amb la voluntat d'evitar acumulacions puntuals de persones a l’accés a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la plaça Major, número 1, l’Ajuntament de Manresa ha establert nous horaris d’atenció per expedir els volants d’empadronament, per als quals ja no caldrà demanar cita prèvia.

A partir del dilluns 15 de novembre, l’expedició d’aquests expedients es farà amb franges horàries fixes: de dilluns a divendres, en horari matinal de 9 a 10 h i de 13 a 14 h; i també els dilluns a la tarda, de 16 a 17 h.

Les persones que disposin de certificat electrònic, clave i/o idCat mòbil poden obtenir els volants per mitjà d'aquest web sense necessitat d'atendre a desplaçaments i horaris.

La sol·licitud dels volants d’empadronament és una de les gestions administratives que genera més demanada entre la ciutadania. Hi ha tres tipus de volants d’empadronament: