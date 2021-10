El nombre d’habitatges ocupats a Manresa no para de créixer. Persones sense llar s’han fet seus en dos anys 750 pisos a la ciutat. El 2015 ja hi havia un nombre molt important d’ocupacions, un centenar, que va baixar a 33 l’any 2016 i encara més, fins a 14, el 2017. Però a partir d’aquí va girar-se la truita. L’any 2018 van pujar a 65; el 2019, a 297, i el 2020, a 454.

Són tres anys d’evolució a l’alça i el darrer analitzat gairebé amb mig miler d’entrades il·legals en propietats alienes. En total, gairebé mil pisos, concretament 963, en sis anys a Manresa segons el document que es va entregar als assistents a la Taula d’Habitatge.

Pel que fa a les actuacions en aquest àmbit hi ha una comissió de seguiment d’ocupacions conflictives. L’Ajuntament també disposa d’un programa de comptadors solidaris i s’intervé per millorar aquesta situació en les solucions de l’habitatge a persones amb problemes de regularització administrativa i es col·labora amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Les notificacions judicials de processos de desnonament a Manresa superen les tres-centes els dos darrers anys. La xifra s’ha anat incrementant i si fa quatre anys es van fer 68 notificacions judicials, en fa tres la xifra es va incrementar fins a 93, en fa dos va arribar a 166 i l’any passat va ser de 163.

Segons les dades municipals, en tots els casos el nombre de desnonaments ajornats supera al de notificacions, excepte el 2019 quan hi va haver nou notificacions més que ajornaments.

Les dades d’expedients judicials de desnonament a la ciutat de les quals disposa l’Ajuntament de Manresa mostren com els casos per impagament de la hipoteca són mínims, però creixen els de lloguer i d’ocupació il·legal.

Si s’agafa com a referència els expedients oberts per no poder fer front al preu del lloguer es pot veure com el mig centenar del 2017 i 2018 es va doblar el 2019 i el 2020. Quant a les actuacions judicials per ocupacions il·legals, l’evolució a l’alça és progressiva i dels 15 expedients de l’any 2017 es va passar a 43 el 2018, 57 el 2019 i 61 el 2020. En total van ser 66 els expedients de desnonament oberts el 2017, 94 el 2018, 166 el 2019 i 163 el 2020.

És a aquesta realitat a la què es refereix el govern municipal quan accepta que és necessari posar habitatge a un preu assequible a lloguer. La darrera iniciativa en aquest sentit és el gravamen del 50% de l’Impost de Béns Immobles als amos de tres pisos o més que estiguin desocupats durant 2 anys.

Incentivar els petits tenidors

Una línia estratègica posa el punt de mira en els petits tenidors (propietaris d’entre 1 i 15 pisos), que acumulen el 73% de tot l’habitatge buit que hi ha a la ciutat. Per incentivar posar a lloguer social aquesta bossa d’habitatge s’han aprovat línies d’ajuda.

Aquestes mesures són atorgar subvencions per compensar la propietat amb un import de lloguer social en casos d’impagament o d’ocupació per part d’una família en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social; bonificar el 100% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per aquelles persones propietàries que participin en programes de lloguer social de l’Ajuntament, i ampliar la cobertura de l’Aval Lloguer establerta per la Generalitat de Catalunya, que és de sis mesos, amb tres mesos més.

L’Ajuntament també dedica recursos a adquirir habitatges de petits tenidors, procedents d’herències o que necessiten reformes que no poden assumir, i que constitueixen un problema per a aquestes persones.

Per millorar el parc d’habitatge existent l’Ajuntament ofereix estímuls per a la rehabilitació i reforma d’habitatge, a canvi el seu ús social o assequible. En aquest context, una de les mesures del consistori és atorgar ajuts de fins a 2.000 euros per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

Igualment, es concedirà l’avançament de la renda de lloguer de fins a un any per a la rehabilitació de reformes; i es concediran ajuts a la rehabilitació d’habitatges (fins a una quantitat de 15.000 euros), a canvi que se cedeixin a Fòrum per a ser destinats a lloguer social o assequible.

Un cop incorporats a la borsa de lloguer social o assequible, quedaran protegits per les mesures que s’han explicat abans (Aval Lloguer municipal prorrogat, bonificació d’IBI en cas d’ús social i la pòlissa d’assegurança multirisc que, en aquest cas, aporta l’Agència Catalana de l’Habitatge).

D’altra banda, en coherència amb l’aprovació de la pròrroga de Manresa a les àrees de mercat tens de la llei de contenció de rendes, l’Ajuntament de Manresa defensa l’índex de referència com a eina eficaç per assegurar el preu just dels lloguers. Aquest índex —aprovat pel Parlament de Catalunya per a una seixantena de municipis amb alta demanda d’habitatge—es vol que freni la tendència a l’alça dels preus del lloguer a la ciutat.

A més, l’Ajuntament ha iniciat un estudi per a la instal·lació d’ascensors al Centre Històric en edificis residencials, i manté les dotacions de 50.000 euros per a la concessió de microcrèdits per a rehabilitacions, i 30.000 euros en projectes de masoveria urbana.