El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució presentada pel grup d'En Comú Podem que insta al Govern català a intervenir per evitar l'exclusió financera de la gent gran, garantir serveis bancaris a tot Catalunya i denunciar comissions i interessos abusius. La proposta ha estat aprovada a la Comissió d’Empresa i Treball amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris, excepte el de Vox. La proposta de resolució va ser presentada a instàncies de Manresa en Comú, a partir de la reivindicació de la Plataforma en Defensa de les Pensions i Drets de la Gent Gran de Manresa, i amb la col·laboració d'entitats de gent gran de diverses poblacions i de les propostes de la Federació de Jubilats i Pensionistes de CCOO Catalunya i altres organitzacions territorials de Catalunya en Comú.

El diputat d’En Comú Podem Joan Carles Gallego ha defensat la proposta, exposant els tres tipus d'exclusió financera que es pateixen: la derivada de la manca d'habilitats digitals -que afecta principalment les persones grans-, l'exclusió territorial -que afecta molts pobles en què no hi ha sucursals bancàries- i l'exclusió social -que afecta els col·lectius més desfavorits a causa de les altes comissions que es cobren. També s'ha referit al procés de digitalització, a la reestructuració bancària i a la disminució de costos com els elements que han produït l'exclusió financera. Ha manifestat que “l'objectiu de la resolució és instar al govern a actuar en funció de les seves competències” i que també insti a les administracions estatal i europea per aconseguir que tothom tingui aquests serveis amb independència de les seves habilitats i del lloc de residència.

En Comú Podem destaca que el debat entorn a la proposta "ha posat en evidència, en primer lloc, que és important que s’aprovi una resolució d’aquest tipus com a primer pas per garantir el dret a l’accés als serveis financers, però, a la vegada, que queda palès que encara queda camí per recórrer per garantir-ho de manera universal, és a dir, perquè es consideri un dret bàsic com ho són l’educació i la salut".

El text de la resolució es pot consultar en aquest enllaç.