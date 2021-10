Després de la reunió mantinguda amb l'alcalde Marc Aloy i amb les regidores d'Inclusió Social i de Gent Gran, Mariona Homs i Rosa Ortega, respectivament, per tractar temes referents a les persones grans i, principalment, parlar de la futura residència pública al barri del Xup, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i la Gent Gran de Manresa considera que "és urgent i no poden ajornar-se més el tràmits (projecte definitiu, licitació, concurs obres....) per iniciar la construcció de l'equipament assistencial. Així, doncs, ahir mateix vam enviar un escrit (certificat, urgent i amb acusament de rebut) a la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, sol·licitant una reunió de la plataforma amb el seu Departament".

L'entitat "planteja la necessitat de desbloquejar de forma urgent el procés, per construir-la [la residència] perquè el retard produït en l'últim any i mig ha impedit què es puguin complir els terminis establerts en l'acord signat. Prolongar la quarantena [l'alcalde Aloy va dir que el projecte estava en quarantena], suposa incrementar el dèficit de places i perjudica moltes famílies manresanes". Afirma que a Manresa tenim un dèficit tan gran de places públiques, en residencies, que genera una llista d'espera de més dos anys, amb el patiment que implica, tant a la persona afectada com a la família i cuidadors. Avui ens caldria incrementar l'oferta amb un centenar de places per poder començar a equilibrar aquest dèficit".

Hi afegeixen que "les places de residència pública es redueixen a les 58 de la Residència de La Font dels Capellans. La resta són concertades i en total sumen 226 places distribuïdes en diverses residències de titularitat privada, la majoria sense ànim de lucre. La resta són 220 places privades. Si tenim en compte que a Manresa gairebé un 20% de la població supera els seixanta-cinc anys i que la tendència és que augmenti el percentatge de població envellida per l'efecte de l'anomenat baby-boom, el pic de natalitat dels anys seixanta, en els anys vinents s'agreujarà el dèficit de places".

Concreten que "a Manresa disposem de 446 places, entre públiques, concertades i privades, però, pel nombre de població en edat de ser-ne usuària i partint una ràtio del 5%, de la població ens caldrien 800 places per cobrir la demanda. Per tant, tenim un dèficit superior al 100%, ja que de les 800 places què es necessiten, entre el 80 i 90% haurien de ser públiques. Cal tenir present en els propers anys s'incrementarà la necessitat, si no hi fem res".

Reclamen que "l'administració responsable es posi les piles. L'administració responsable és la Generalitat de Catalunya que, malauradament, en els últims trenta-cinc anys a Manresa, només ha construït una residència de 58 places i a la resta de Catalunya encara n'hi ha construït menys. La política de concertar amb residències privades, amb ànim de lucre o no, ens ha portat a un atzucac de conseqüències molt greus, sobretot pel descontrol de l'impacte de la pandèmia".

Fan notar que a la plataforma "creiem que ha arribat el moment d'un canvi de model, no podem continuar refiant-nos només de la inversió privada, no podem continuar refiant-nos de la bona voluntat dels ajuntaments, no podem continuar refiant-nos de les entitats sense ànim de lucre, ens cal prestigiar i basar les polítiques en la inversió pública i la gestió pública. En aquests moments de dificultat econòmica, les administracions han d'ocupar-se de facilitar l'accés als ciutadans més vulnerables, com són la gent gran, a una etapa final de vida digna!".

"Estem convençuts que la gestió dels diners públics, en les responsabilitats socials com la que ens ocupa, han de recaure principalment en l’administració competent, i en ens gestors públics. La Generalitat no pot continuar només concertant amb l’iniciativa privada i abandonant les seves responsabilitats en la gestió de les residències geriàtriques. De cap manera hauria de continuar el desprestigi de la gestió pública, assumint amb voluntarisme competències i finançaments, que corresponen a la Generalitat, com ha succeït en moltes de les residències públiques gestionades per ajuntaments, què a més s’han vist mancats d’ajuda financera. Ens dol el descontrol immens de dèficit de places públiques perquè la Generalitat no vol ocupar-se de les seves responsabilitats i competències, traslladant-ne la solució en mans privades i amb rescat financer públic. La concertació en mans privades acaba sent una manera de finançar amb diners públics, els beneficis privats".

La seva "proposta per resoldre el tema de la residència per la gent gran al Xup consisteix en el fet que les administracions col·laborin, que estableixin fórmules de cofinançament com que l'Ajuntament, a més de posar-hi els terrenys, assumeixi una part del finançament i la resta l'assumeixi la Generalitat".

Recorden que "el projecte té un cost total de 8 milions, que no suposa una despesa excessiva en els pressupostos de la Generalitat per al 2022. Volem que, a mode de prova pilot, n'assumeixi la construcció i la gestió de la residència".

Expliquen que en la reunió amb l'Ajuntament, "un cop exposats els punts de vista i les propostes de la plataforma, va quedar clar, en veu de l'alcalde, que el govern de la ciutat, malgrat ser conscient que el projecte d'una residència de titularitat municipal està en quarantena, perquè de moment no veuen perspectives de cap inversor interessat, la realitat s'imposa i més que en quarantena, el seu compromís de construir una residència de titularitat municipal està en via morta, sense posar sobre la taula cap alternativa, ni a curt ni a mitjà termini. Malgrat manifestar que compartia pràcticament tot allò que defensem des de la plataforma, especialment ben disposat a estudiar el tema de cofinançar el projecte amb la Generalitat, en cap moment va quedar clar si l'alcalde de la ciutat està disposat a liderar davant de la Generalitat i acompanyar-nos en la voluntat d'abandonar la quarantena i fer la pressió necessària per incloure en els pressupostos de la Generalitat del 2022 la partida necessària per poder iniciar el procés de les obres, com més aviat millor, ja que són urgents".

Per la seva banda, expliquen, "la regidora de serveis socials va informar-nos de l'evolució del servei SAD (servei d'ajuda a domicili), que ha augmentat notablement el pressupost al llarg dels períodes 2020 i 2021, i que encara espera millorar més al llarg del 2022 per tal d'evitar llistes d'espera, i també millorar-ne la difusió del servei".

Acte reivindicatiu al Xup

Recorden que "el passat diumenge 24 d'octubre al barri del Xup es va col·locar, simbòlicament, la primera pedra de la residència, amb la participació d'entitats socials com l'Associació de Veïns del Xup, coordinadora de residències 5+1, FAVM, FAVBIC, plataforma en defensa dels serveis públics i la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran de Manresa". Dels parlaments que va fer cada entitat, en destaquen "la coincidència en el diagnòstic del fracàs de la concertació per garantir els drets socials, almenys com a principal opció, i també en les propostes de potenciar la construcció i la gestió pública dels serveis a les persones que garanteixin drets socials amb la finalitat d'equilibrar la desigualtat, que l'actual sistema mercantilista propicia".