L’Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia de Manresa atén cada any una mitjana de 520 persones afectades per un ictus. Identificar els símptomes de forma precoç i actuar amb rapidesa és clau per minimitzar les seqüeles que pugui causar i fins i tot per salvar la vida de l’afectat.

És el missatge que ahir va difondre Althaia a l’acte «Ictus, el temps és clau», que es va celebrar a la sala d’actes de Sant Joan de Déu per commemorar el Dia Mundial de l’Ictus i el 15è aniversari de l’aplicació de l’anomenat codi ictus a Manresa, que es posa en marxa cada cop que hi ha un cas. L’equip, multidisciplinari, ha actuat de forma coordinada prop de 2.500 vegades des que es va posar en marxa el 2006.

El temps és clau per actuar, va recordar ahir la cap de servei de Neurologia d’Althaia, Natàlia Mas, i cal administrar el tractament durant les quatre primeres hores. Una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida, va dir, i va assegurar que un 80 % dels casos es podrien prevenir amb un estil de vida saludable.

Un ictus és una malaltia que causa una alteració sobtada de la circulació a la sang al cervell. Genera problemes a la mobilitat i a la parla. Per reconèixer un ictus cal demanar a la persona que somrigui, per detectar si té problemes per moure els músculs de la cara; aixecar els dos braços, per veure si hi ha debilitat o pèrdua de força en alguna extremitat superior; i parlar, per si s’expressa correctament. L’ictus és la primera causa de mort en dones a l’estat espanyol i també de discapacitat.

Van intervenir a l’acte la neuròloga Júlia Saura, que va viure la implantació del codi ictus a Althaia. Hi va haver una taula rodona amb el cap d’Urgències, José Zorrilla; la cap de l’UCI, Sílvia Cano; la cap de Neurologia, Natàlia Mas; Sílvia Rovira, d’Urgències i el Neuroradiòleg Pablo Pfister. La va moderar el metge geriatra de Sant Andreu, Joan Catena.