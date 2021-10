Manresa es troba en procés de modificar de dalt a baix el sistema de recollida de la brossa i el comitè d’empresa de l’actual concessionària avisa que el canvi de model serà «difícil i conflictiu».

La nova concessionària, sigui quina sigui l’empresa que guanyi el concurs, haurà de subrogar els treballadors. El president del comitè d’empresa de FCC Medi Ambient, Àngel Segarra (CCOO), i Santi Valdés (UGT), secretari, han volgut llançar un missatge de tranquil·litat als treballadors, recordar als ciutadans que sense la seva implicació el nou model no reeixirà i advertir l’Ajuntament que una cosa és la teoria i una altra, de ben diferent, l’aplicació a la pràctica. Pel al comitè és important signar un conveni abans de la nova concessió perque així, segons expliquen, es pot fer la previsió de costos.

Al capdamunt de les seves preocupacions hi ha el fet que la recollida de la brossa es passarà de fer en horari nocturn a diürn.

Segarra i Valdés expliquen que fer la feina de nit i fer-la de dia són dues coses ben diferents.

Sens dubte serà més lenta i augmentarà la conflictivitat amb els conductors, que si ara alguns ja s’estressen en ensopegar amb el camió de la neteja, quan els vehicles circulin de dia les incidències es multiplicaran.

Per als conductors dels vehicles del servei de neteja suposarà un estrès més gran al qual s’hauran d’habituar i que serà més suportable en la mesura que els conductors tinguin clar que la ciutat passarà de fer el servei de recollida de brossa durant la nit a fer-ho de dia. Els camions circularan no només amb molts altres vehicles de quatre rodes al voltant sinó també convivint amb més patins elèctrics, bicicletes i motos.

Auguren que l’aparcament en doble fila dels conductors serà un problema, perquè els camions de càrrega lateral s’han de posar de forma paral·lela als contenidors i això vol dir una àmplia franja neta de vehicles que moltes vegades no es respectarà perquè hi ha ciutadans que no tenen clar que no poden acostar-se en angle.

El president i el secretari del comitè d’empresa de la recollida de brossa i neteja urbana de Manresa han explicat que s’estimarien més que la recollida es continués fent de nit, «però l’Ajuntament té clar que cal obrir una nova etapa i fer-la de dia per evitar les queixes de ciutadans pel soroll nocturn».

Accepten el canvi sempre que es tingui present que la recollida serà més lenta i que l’incivisme dels conductors pot fer que quedin contenidors per recollir si no és possible accedir-hi i, que la ja complexa circulació per la ciutat, ho serà encara més.

Els representants del comitè han explicat que es respectaran els plusos de nocturnitat dels treballadors que els tinguin consolidats i les condicions pactades i signades en el conveni.

Mostren la seva esperança que amb el canvi de model «es reverteixin les retallades al servei aplicades fa 10 anys».

Esperen que el plec de condicions del nou servei plasmi un augment d’efectius, de maquinària i mitjans per poder fer millor la feina de recollida de brossa i neteja de l’espai públic. Asseguren que quan es faci públic el plec de condicions del servei l’estudiaran en profunditat i «hi farem al·legacions si és necessari».

Sobre la instauració de contenidors tancats que s’obrin amb targeta electrònica, segons la periodificació que estableixi l’Ajuntament, avisen que durant un temps hi haurà abocaments de deixalles en els punts on hi havia abans els contenidors i també en les noves àrees d’aportació, si els usuaris no poden dipositar a dins les deixalles. Esperen que la situació sigui transitòria i que en un període raonable totes les peces del nou sistema encaixin.

El contenidor de la brossa es podrà obrir amb una targeta un cop la setmana llevat excepcions

L’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa començarà a canviar l’any que ve la forma com els ciutadans tenen accés als contenidors de rebuig i reciclatge.

Quan el nou model estigui implantat, cada família tindrà una targeta per obrir el contenidor gris, el groc i el marró, que estaran tancats. Al d’orgànica (marró) i al d’envasos (groc) s’hi podrà accedir tots els dies, però al gris (brossa) només un dia per setmana, llevat de casos en què es consideri justificat. En el cas del comerç s’implantarà el sistema de porta a porta. La concessió d’una subvenció de 2 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya contribuirà a aplicar el nou sistema.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar que tancar el contenidor d’envasos és clau per aplicar el pagament per generació de residus: qui més recicla, menys paga en el rebut de la brossa. Huguet va afirmar que la mesura «ens permetrà aplicar un pagament per generació molt més afinat».

La dels envasos és la fracció que més es genera per part de les famílies i perquè aquestes paguin realment un preu just per allò que generen «no podíem tenir només dades del contenidor gris i del marró. Calen també del groc». A més, «només tancant els envasos i fent pagar –quan s’implanti el pagament per generació– un preu específic per la quantitat d’envasos que generes pots incentivar no només el reciclatge, sinó la reducció dels envasos generats, que és un dels grans reptes que tenim com a societat».

El regidor de Ciutat Verda ha explicat que inicialment no es tenia clar si tancar també el contenidor d’envasos, però «després de fer el procés participatiu va quedar clar que la gent hi estava d’acord» i, un cop fets els estudis tècnics corresponents, es va demostrar que «és molt interessant a nivell ambiental i per la taxa justa. Però afegir un tancament més vol dir més cost» i «segurament no ens ho haguéssim pogut permetre sense la subvenció».

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va posar en marxa la primera prova pilot amb contenidors tancats en tres municipis de la comarca. Diferents poblacions del Bages en els darrers anys han anat implantant el porta a porta o els contenidors tancats.