La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, es va reunir ahir al matí a Manresa amb representants de Pimec de la Catalunya Central, i, posteriorment, es va desplaçar al Berguedà per visitar el Consell Comarcal i ser rebuda pel seu president, Josep Lara, i altres representants de l’ens. També es va reunir amb les entitats Grup Horitzó i amb Associació Pro Disminuïts Psíquics.

A la tarda, Borràs va visitar l’Ajuntament de Berga, on va ser rebuda per l’alcalde, Ivan Sànchez, i altres membres de la corporació municipal. En les seves visites, ha passat sense fer declaracions en una setmana en què precisament ha estat al centre de l’actualitat política.

Reforma del reglament

La presidenta del Parlament, que està sent investigada per presumptes irregularitats en l’adjudicació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, podria mantenir el càrrec i l’escó gràcies a la proposta de reforma del reglament del Parlament que han elaborat els serveis jurídics de la Cambra. Això sí, el seu partit, Junts per Catalunya, ha estat l’únic que ha expressat sintonia amb aquesta reforma.