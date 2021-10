El mercat Puigmercadal de Manresa ha iniciat la campanya «Mercats sostenibles, adeu als plàstics d’un sol ús». Es tracta d’una prova pilot que té lloc a la capital bagenca, així com a Rubí i Viladecans, per apostar per un consum responsable.

L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir residus, en especial plàstics, mitjançant l’ús de bosses de roba, envasos reutilitzables o el carretó en les compres alimentàries quotidianes. La campanya tindrà com a protagonistes els paradistes dels mercats, que lliuraran un passaport sostenible. Per cada compra que es faci amb un envàs o bossa reutilitzable s’aconseguirà un segell i, després de completar deu cupons, obtindran una bossa de reixeta.