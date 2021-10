Del Seat 131 Supermirafiori a l’actual Seat León 1.4 híbrid. Més de 40 anys separen els dos models de cotxe que, en canvi, tenen un tret en comú: són vehicles que han estat o són utilitzats pels alcaldes de Manresa. El que popularment se’n diu el cotxe oficial.

El Supermirafiori va ser el del primer alcalde escollit democràticament després del franquisme, Joan Cornet. Era l’any 1979. El León és el que ha adquirit recentment el govern municipal per, formalment, a l’àrea de Presidència de l’Ajuntament de Manresa. Segons el PSC, qui l’utilitza més habitualment és l’alcalde Marc Aloy en els seus desplaçaments. En la majoria d’ocasions acompanyat pel cap del gabinet d’alcaldia. Condueixen ells mateixos.

Sis alcaldes i cinc cotxes

Manresa ha tingut 6 alcaldes des del 1979 i 5 cotxes oficials, si s’hi suma el León. Valentí Junyent va renunciar a tenir-ne en un gest d’austeritat en plena crisi econòmica quan va assumir l’alcaldia després de guanyar les eleccions municipals el 2011. Fins ara, 10 anys més tard, no hi ha hagut cotxe oficial a Manresa.

L’alcalde del període de la transició, Ramon Roqueta, acostumava a desplaçar-se amb el seu vehicle particular, un Dodge. L’alcalde anterior de Manresa, Ramon Soldevila, acostumava a fer-ho amb taxi. El primer cotxe oficial el va adquirir el govern liderat pel socialista Joan Cornet, que va ser alcalde de Manresa entre el 1979 i el 1987. Es va optar per un Seat 131 Supermirafiori, actualment tot un clàssic. En aquell moment era considerat un cotxe de gamma mitjana-alta.

Primer canvi

És el que va heretar l’alcalde Juli Sanclimens, que va dirigir la ciutat entre el 1987 i el 1995. Amb un munt de quilòmetres al damunt, es va decidir canviar el Supermirafiore per un Peugeot 605, vehicle que es va fabricar fins al 1999. És el cotxe que també va fer córrer durant un temps el successor de Sanclimens, l’alcalde Jordi Valls (1995-2006). Però, finalment, també hi va haver renovació. Es va optar per un Volkswagen Passat. Igual que el Peugeot, sovint es podia veure aparcat sota els porxos de l’edifici de l’Ajuntament. Senyal que l’alcalde era al despatx.

L’últim vehicle oficial de l’alcaldia va ser un Audi A6 2.7 que va utilitzar bàsicament l’alcalde Josep Camprubí (2006-2011). Quan Junyent va assumir l’alcaldia, no va renovar el contracte de rènting de l’Audi, que costava mil euros al mes. Va anunciar que utilitzaria el seu cotxe particular, un Audi 3, o que faria el desplaçament amb altres regidors, amb taxi o amb transport públic. La decisió també va suposar prescindir del xofer que conduïa el vehicle oficial, que acostumava a ser un agent de la Policia Local de Manresa.

El vehicle híbrid

Deu anys després, Manresa torna a tenir un cotxe a disposició d’alcaldia, segons ha anunciat el PSC (vegeu Regió7 del 8 d’octubre) i no pas el mateix govern d’Esquerra i Junts. Segons el principal partit de l’oposició, «s’ha amagat» de forma «infantil» la compra d’un cotxe oficial. L’Ajuntament va adquirir tres furgonetes per als serveis de Territori i Manteniment i el cotxe en qüestió per 82.341 euros, que es paguen amb rènting. Es tracta d’un vehicle híbrid, amb canvi de marxes automàtic.

(Les imatges dels cotxes d’aquest article no són pròpiament dels vehicles oficials de l’Ajuntament de Manresa, tret del Seat León, sinó models iguals).