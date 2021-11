Millorar la qualitat de vida dels pacients que tenen càncer i el seu benestar emocional és un factor clau per fer front al procés. La Fundació Althaia de Manresa s’ha proposat obrir un espai del que s’anomena Medicina Oncològica Integrativa on acollir pràctiques complementàries al tractament mèdic en si de la malaltia. Actualment ja es duen a terme activitats d’aquest tipus, com marxa nòrdica, artteràpia i tallers d’estètica. El que es pretén és centralitzar-ho en un espai al mateix hospital on es puguin dur a terme, i que també sigui un punt de trobada de pacients o persones que han passat un càncer. Per aquest motiu engega una campanya de mecenatge per buscar diners i recursos per fer realitat el projecte.

La iniciativa forma part de la campanya de mecenatge oncològic que va permetre inaugurar el 2018 l’Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia i que continua activa. «Seria la cirereta del pastís que falta per donar una atenció oncològica integral de màxims al territori. Pel que fa al nivell de tractament farmacològic, mèdic i quirúrgic, pensem que ja és d’excel·lència, i ara ens faltaria arrodonir-ho», ha explicat a Regió7 la cap de servei de Comunicació, Participació i Mecenatge de la fundació, Antònia Raich.

Assegura que un centre de Medicina Oncològica Integrativa oferiria serveis i programes que ja s’estan duent a terme, com l’esmentada marxa nòrdica i l’artteràpia, però també es cobririen «altres necessitats que detectem».

Més activitats

Per exemple aprofundir en temes com la nutrició durant el càncer, «que és molt important» i que depèn del tumor que es té. «No és el mateix una persona que ha tingut un càncer de còlon que un de mama. Aquí hi ha tot un món a treballar i volem que formi part d’aquest centre». Tallers de mindfulness, o l’aula del pacient, una activitat que es porta a terme amb èxit des de fa un any, s’integrarien al centre. La qüestió és tenir un espai propi i adequat. «Això ens permetria ser molt més proactius. Quan utilitzem espais de l’hospital que hem de compartir ens dificulta que hi hagi una bona dinàmica».

Punt d’acollida

Sobre el paper també s’ha concebut que sigui un punt d’acollida i de trobada «on els pacients que han passat per aquesta experiència puguin acollir i acompanyar altres pacients que acaben d’arribar al programa». La idea és que sigui al mateix edifici de l’hospital «perquè volem que estigui a prop de la gent que ve a Oncologia» i que el pacient en sigui protagonista. «Que siguin ells mateixos els qui puguin proposar coses que els agradaria o que els aniria bé de fer». Segons Raich, ja hi ha un camí fet, «i ara volem posar-hi cara i ulls i estructurar-ho, perquè fins ara tot s’ha fet molt a partir del voluntarisme».

Programes de mecenatge

Actualment la Fundació Althaia de Manresa té en marxa diversos programes de mecenatge «per aconseguir dotar el territori d’uns serveis d’excel·lència i que vagin més enllà d’allò bàsic que ofereix el sistema públic de Salut».

A part de l’Oncològic també ha iniciat el projecte de millorar l’àrea de Pediatria, que és a la part històrica de Sant Joan de Déu, i que pretén fer una reforma integral de Neonatologia, la remodelació de tota la planta de Pediatria, un nou i més ampli hospital de dia, l’escola i la humanització de consultes externes i urgències. També preveu poder fer ressonàncies magnètiques pediàtriques, que actualment s’han de dur a terme a Barcelona. En el marc d’aquesta campanya ja s’ha posat en funcionament la unitat d’hospitalització de Salut Mental infantojuvenil.

Arran de la pandèmia de la covid, també es va obrir una nova línia de mecenatge per lluitar contra la malaltia. Actualment els diners que s recullen es destinen a fer recerca sobre el virus. Hi ha en marxa un projecte de recerca sobre la covid persistent. Hi ha obert, també, un projecte de mecenatge de dany cerebral, pensat, sobretot, per fer acompanyament a pacients i famílies que pateixen la malaltia.