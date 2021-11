El cementiri municipal de Manresa ha recuperat enguany la normalitat pel que fa a la festivitat de Tots Sants. Ho ha fet, però, amb algunes diferències pel que fa als anys precedents a la pandèmia. Hi ha anat més gent que l'any passat, sí, però sense les grans aglomeracions que hi havia hagut altres anys, i la majoria de la gent encara va amb la mascareta posada. A l'equipament municipal s'han mantingut les mesures anticovid establertes l'any passat. La Policia Local només deixa entrar al recinte els cotxes que porten persones amb mobilitat reduïda i als taxis per deixar passatgers, però la resta de vehicles no hi poden aparcar. Això ha fet que força gent hi hagi arribat a peu. De fet, avui hi havia més gent passejant pel Parc del Cardener que per alguns carrers de Manresa.

Com a mesura anticovid, es manté una entrada i una sortida diferenciades, tot i que s'és més flexible i si algú té el nínxol més a prop de la sortida se'l deixa anar per allà. També hi ha gel hidroalcòholic en algun punt del recorregut i des del passat 22 d'octubre i fins demà s'ha ampliat l'horari de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda, la qual cosa ha fet que la gent s'hagi repartit més. De fet, segons ha explicat a Regió7 el responsable del cementiri Joan Grau, la gent ja hi va començar a anar des del cap de setmana del 16 i 17 d'octubre posterior al pont del 12 d'octubre, si bé "l'última setmana ha estat la forta. Sobretot, el dilluns passat i el cap de setmana passat". Remarca que "avui hi ha molta gent. Suposo que n'hi ha que no va venir l'any any passat que ha vingut aquest any".

Sobretot a partir de 2/4 de 12 del migdia, s'ha vist força gent passejant pel cementiri i utilitzant les escales metàl·liques per pujar els rams als nínxols més alts, que l'any passat van tenir menys requesta perquè hi va anar menys gent. Famílies més i menys nombroses s'han encarregat de netejar els nínxols, molts dels quals es veia que ja havien quedat preparats des de fa dies. S'han vist grupets fent la xerrada i altres persones que es quedaven una estona en silenci davant la sepultura.

Després que l’any passat la pandèmia no va permetre celebrar els oficis religiosos per Tots Sants i del Dia dels Difunts, enguany s'han recuperat. Avui, a les 12 del migdia, se n'ha fet un celebrat pel rector de la parròquia de la Seu, mossèn Jean Hakolimana, amb la participació de la Capella de Música de la Seu. Demà, a les 4 de la tarda, se'n farà un altre. En cas de pluja, quedarà suspès.

El cementiri de Manresa té uns 13.500 nínxols i 122 urnes per a cendres, de les quals encara n'hi ha de disponibles. Hi ha una fossa comuna i un recinte on reposen les restes de militars de diverses èpoques del segle XX. També hi ha l’espai del cementiri musulmà, on s'han habilitat nou noves sepultures.

Es reprenen les visites guiades al patrimoni artístic del cementiri

Manresa Turisme recupera enguany la programació de visites guiades al patrimoni artístic del cementiri de Manresa, que tindran lloc els propers 7 i 14 de novembre a les 11 del matí, amb un cost de 4 euros per persona. La visita guiada se centra en el patrimoni artístic i escultòric del cementiri, ja que acull una notable quantitat d'obres, d’una gran varietat de temàtiques i algunes d’elles d’artistes de renom com l’escultor Josep Llimona. L’estètica del cementiri de Manresa segueix els cànons de l'arquitectura historicista, amb el neoclàssic com a estil més representat, però amb interessants manifestacions del simbolisme modernista. El cementiri és també un espai de memòria històrica, on es troben les fosses i els monuments commemoratius de les víctimes de la Guerra Civil.

Les places són limitades i es faran complint totes les mesures de seguretat marcades per la pandèmia. La compra d’entrades pot fer-se a partir des de la web de Manresa Turisme.