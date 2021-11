L’Associació de Veïns del barri Cots, Guix i Pujada Roja ha decidit no participar al procés participatiu que va posar en marxa l’Ajuntament de Manresa per prioritzar tot un seguit d’actuacions acordades als consell de districtes, ens que agrupen tots els barris de la ciutat. La decisió es va prendre per unanimitat en una assemblea i es va comunicar formalment al govern municipal a través d’una instància.

L’entitat veïnal assegura que no s’han tingut en compte les necessitats vitals per poder viure dignament «al nostre barri», que no s’han atès les seves peticions per prioritzar determinats projectes, i que per una senzilla qüestió demogràfica, no poden imposar-se a projectes de barris molt més poblats que formen part el seu mateix districte, el de llevant, com la Sagrada Família, la Font dels Capellans o La Balconada.

Segons la mateixa associació de veïns, s’ha lliurat a l’Ajuntament un dossier detallant les mancances més primàries del barri perquè s’incloguessin en les actuacions del consell de districte. Es detallen temes com millorar el camí del Grau o el carrer Sant Joan. «Però ens diuen que aquestes actuacions no les hem d’esperar dins aquest repartiment dels consells de districte perquè ens toquen per dret». Però ni d’una manera ni d’una altra, es queixen. «Per votar tenim uns bancs que ja estaven assignats per 4.000 euros i en canvi hi ha molts més problemes al barri», assegura el president de l’associació, Josep Call. «Tot podria ser que ens equivoquéssim i votéssim actuacions que alegren i guarneixen la ciutat i que són molt dignes. Però i els nostres barris? On són ?», es demana l’associació de veïns.

El procés participatiu va començar a mitjans d’octubre i es va acabar ahir, 1 de novembre. El pressupost que s’hi destina són 120.000 euros, 30.000 per cada districte i es podien votar tres actuacions de cadascun d’ells.

Manresa es divideix en quatre districtes: centre, llevant, nord i ponent. El barri de Cots, Guix i Pujada Roja pertany al de llevant. Hi havia 12 projectes a votació que van dels 4.000 -com els bancs a Cots, Guix i Pujada Roja- als més de 15.000 euros com la cobertura de l’escenari de la pista poliesportiva o recuperar al camp de futbol del barri de Sant Pau.