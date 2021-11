La Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, de qui és membre l’Ajuntament de Manresa, ha presentat aquest dimarts dues guies adreçades a la millora de la inserció laboral de les persones trans. Elaborades des del Grup de Treball Ocupació i Persones Trans de la Xarxa, s’han creat dos instruments: un adreçat als equips tècnics d’ocupació per millorar l’ocupabilitat de les persones trans, i l’altre destinat a empreses i administracions per elaborar protocols de transició de gènere al lloc de treball. La presentació s’ha fet a l’Ajuntament de Barcelona i ha comptat amb la presència de la regidora de Feminismes i LGTBI de Manresa, Cristina Cruz Mas.

Dins del col·lectiu LGTBI, les persones trans, especialment les dones, són les que pateixen més els efectes dels biaixos inconscients i dels prejudicis, especialment durant els processos de selecció. Com a conseqüència, pateixen uns nivells de desocupació i de precarietat laboral més elevats que la població general. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de defensar els drets fonamentals d’aquest col·lectiu i millorar la seva inserció laboral, s’han publicat aquestes dues guies.

En la seva elaboració han participat professionals vinculats a diversos àmbits de l’ocupació, de la igualtat de gènere i de polítiques LGTBI, que formen part d’un total de 23 membres de la Xarxa, entre Ajuntaments, Consells Comarcals, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. A més, s’ha comptat amb la participació del col·lectiu i d’especialistes en la matèria LGTBI, com Miquel Missé, sociòleg, consultor i formador en polítiques públiques per la diversitat sexual i de gènere.

En el cas concret de Manresa —que ja compta amb el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI— ja s’apliquen algunes de les recomanacions que es proposen a la guia, com ara la formació dels tècnics d’ocupació en perspectiva de gènere o la introducció de criteris de discriminació positiva en els processos selectius dels plans d’ocupació. A més a més, el maig d’aquest 2021, es va obrir al Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) un nou punt d’atenció laboral per a persones LGTBI. I des del SAI s’ofereix assessorament a empreses amb treballadors que estiguin fent el trànsit.

Guia per millorar l’ocupabilitat de les persones trans

Aquesta guia pretén oferir eines al personal dels serveis d’ocupació per atendre d’una manera més ajustada les necessitats específiques amb les quals es troben algunes persones trans en la recerca de feina, en la incorporació al mercat de treball o en el manteniment d’un lloc de feina, a més d’ajudar a millorar la seva ocupabilitat.

Alguns dels aspectes que es tracten en aquesta guia són la situació de les persones trans en el mercat de treball, centrant-se en el fet que implica fer una transició de gènere i en les dificultats del col·lectiu en la inserció laboral a causa de la discriminació que pateixen, i com afecten els elements personals i de l’entorn en aquesta recerca de feina.

També es tracten les possibles claus per incidir en la millora de l’ocupabilitat del col·lectiu, com el disseny de programes d’inserció sociolaborals específics o l’especialització dels equips d’ocupació. D’altra banda, la guia també recull pautes per a la intermediació i la prospecció d’empreses en què s’aborden diversos aspectes com fomentar la contractació de les persones trans.

Guia per elaborar protocols de transició de gènere al lloc de treball

Aquest document ofereix recursos a empreses i administracions per afavorir que les persones treballadores que volen iniciar una transició de gènere no abandonin la feina durant el procés. D’aquesta manera contribueix a fomentar l’estabilitat laboral de les persones que volen iniciar el procés de transició i, alhora, que les organitzacions no perdin talent i guanyin en diversitat.

La guia pretén fomentar la inclusió de protocols de transició de gènere en les organitzacions, oferint eines per elaborar-los, i aportar informació per saber com gestionar i acompanyar la transició de gènere d’un treballador. La idea és que cada organització adopti íntegrament les idees que recull aquest document o les pugui adaptar en funció de les seves necessitats.

Aquest material recull diversos aspectes per elaborar protocols de transició de gènere en el lloc de treball, com el moment en què es troba la persona treballadora en relació amb el seu procés de transició de gènere, la designació d’una figura de referència dins de l’organització, o l’elaboració d’un Pla de transició. En tots els casos l’objectiu és promoure que la persona prengui la decisió de com ho vol fer, vetllant per la seva comoditat i seguretat.

La Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya està formada per més d’una cinquantena d’Ajuntaments de Catalunya que impulsen polítiques en favor del col·lectiu LGTBI. La xarxa treballa per fomentar que es garanteixin el respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals i la defensa de la igualtat; alhora que promou que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI en les seves fases i els diversos àmbits competencials.