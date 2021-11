Manresa ha estrenat aquest dimarts el patrullatge conjunt d’agents de Mossos d’Esquadra i Policia Local pels carrers cèntrics de Manresa. L’objectiu de les patrulles mixtes amb agents dels dos cossos policials és la de reforçar la seguretat, la convivència ciutadana i potenciar la proximitat amb un contacte més directe amb comerciants i veïns.

A banda de l’establiment de punts estàtics de vigilància en espais amb més afluència de persones, aquest dispositiu de seguretat conjunt inclou l’entrada a diferents establiments comercials per oferir consells de seguretat i rebre informació directa de comerciants i veïns amb l’objectiu de prevenir possibles incidents delictius.

Aquesta iniciativa forma part del paquet de mesures acordades entre l’Ajuntament de Manresa i la conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya per millorar la seguretat i el civisme a la ciutat, accions que inclouran també la instal·lació de 12 càmeres de vigilància, la creació de la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència o la creació d’una comissaria de proximitat compartida entre mossos i Policia Local, tal com ja va avançar aquest diari.