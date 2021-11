A partir d’avui i durant sis setmanes es tallarà al trànsit de vehicles al darrer tram del carrer Puigterrà de Dalt, entre la plaça Lladó i la carretera de Vic, per convertir-lo en una via de plataforma única com la resta del mateix carrer a partir de la plaça Infants. Les obres formen part de les actuacions de millora de l’espai públic 2021. La previsió és que les obres durin sis setmanes. Durant tot aquest temps els vehicles que circulin per la plaça Lladó es desviaran cap el carrer Caritat.