Ja no queda pràcticament res de la porció de jardí de la residència de gent gran de la Font dels Capellans que desapareixerà amb el projecte de la nova avinguda dels Països Catalans. Aquest dimarts al matí hi han entrat les màquines i el que era verd ara és una llenca de terra. Només queden dempeus alguns plataners, i s’estudia la possibilitat de trasplantar-los.

La pèrdua d’aquest tros de jardí ha generat polèmica. El Casal de Gent Gran de la Font dels Capellans, que té la seva seu a la mateixa residència, va alertar fa més d’un any que les obres de l’avinguda escapçarien el jardí. A la protesta s’hi van sumar entitats veïnals, diverses associacions i la Plataforma en Defensa dels Drets de la Gent Gran.

Adeu al jardí

El jardí ja és història. Al tros de terreny que ocupava, ara envoltat de tanques tant a l’exterior com des del pati interior de la residència, hi passarà la prolongació de l’actual carrer Granollers, a un dels extrems de la Font dels Capellans, que connectarà amb el nou tram de l’avinguda Països Catalans.

L’alternativa que Ajuntament i Generalitat han donat perquè la residència no perdi zona enjardinada, és ampliar el jardí per la part del darrere de l’edifici. Una part es destinarà a zona de descans dels treballadors, i l’altra serà per als usuaris. Ells mateixos, a més a més de familiars i personal de l’equipament, han estat els qui han dissenyat el projecte. Hi haurà horts, mobiliari urbà i camins amples i pavimentats per passejar.

Els treballs per adequar el nou jardí es duran a terme paral·lelament a les obres de la nova avinguda. A la presentació de la nova zona enjardinada l’Ajuntament també va anunciar que es guanyaran dues zones verdes al barri. Una al carrer del Tossalet dels Dolors, i una altra a la confluència dels carrers Fra Jacint Coma i Galí, el nou tram del carrer Granollers i la nova avinguda. També s’habilitarà un aparcament per una cinquantena de vehicles al costat de l’institut Guillem i Catà.

La pèrdua del jardí va generar protestes, i l’alternativa no acaba de convèncer a les entitats que ho van denunciar. Pensen que la residència quedarà encerclada de carrers i trànsit.