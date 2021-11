A Sant Andreu fa setmanes que no hi ha cap ingressat per covid-19 i a Althaia els ingressats que queden són cinc, cap dels quals a l'UCI. En el moment de màxima afectació de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa, Althaia i Sant Andreu van arribar a tenir ingressats simultàniament 338 persones, el 16 d'abril del 2020.

Les dades aportades durant les darreres vuit setmanes han estat de menys d'una vintena d'ingressats. La setmana passada en quedaven set. La darrera setmana no hi ha hagut cap víctima mortal ingressada per covid-19 que hagi perdut la vida i l'hospital Sant Joan de Déu ha pogut donar dotze altes que han fet pujar la xifra acumulada de 2.931 a 2.943.

La de cinc ingressats és la xifra més baixa des dels tres comptabilitzats el 6 de juliol, fa gairebé quatre mesos. Pel que fa al nombre de defuncions per l'epidèmia ni aquesta ni la setmana anterior s'ha hagut de comptabilitzar cap. La darrera mort pel virus va ser la setmana del 19 d'octubre.

Als centres assistencials de Manresa han mort fins ara 465 persones per covid-19, de les quals 331 a Althaia i 134 a Sant Andreu.