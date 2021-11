La Fundació La Caixa farà una aportació de 300.000 euros en tres anys pel projecte Manresa 2022. El conveni entre l’Ajuntament i la fundació de l’entitat bancària s’ha presentat aquest dimecres al matí amb la presència del director general de la Fundació La caixa, Antoni Vila, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi han assistit el director territorial de Catalunya de CaixaBank, Jaume Massana, i el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet.

«Havíem de ser-hi i hi som», ha assegurat Vila durant la presentació de l’acord. «Estem totalment involucrats amb Manresa», ha dit. Preveu fer una aportació de 300.000 euros en tres anualitats, el 2021, 2022 i 2023, amb l’objectiu de donar suport al programa d’activitats que s’ha previst de cara al 2022, quan se celebren els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa. També per promocionar el Camí Ignasià.

Per la seva part Massana ha animat a la iniciativa privada a col·laborar amb el projecte Manresa 2022 perquè «estem davant un fet històric» que representa una «oportunitat per la ciutat», a qui ha animat a ser ambiciosa.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha agraït el suport de la Fundació La Caixa, i ha anunciat que abans d’acabar l’any es presentaran els actes del programa Manresa 2022.

Segons ha dit es tracta d’una iniciativa que no ha de servir tan sols per commemorar els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa, sinó per generar debat en moments de canvi -com a l’època de Sant Ignasi- per repensar i «transformar-nos individualment i col·lectivament» en tots els àmbits.