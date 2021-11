El CAE i el Parc de la Sèquia portaran al Museu de la Tècnica de Manresa més de 25.000 peces del joc Kapla perquè els participants de l'activitat puguin construir, experimentar i posar a prova la seva destresa i creativitat a partir d'aquest joc de construcció, tot desafiant les lleis de la gravetat.

En aquesta edició s'han previst 6 espais, cadascun d'ells corresponent a les 6 possibilitats diferents que ofereix el Kapla.

Hi haurà una zona de joc lliure, on cadascú podrà crear les seves pròpies construccions; un espai de construcció cooperativa que s'anirà fent durant els dos dies; un espai de joc simbòlic on es combinarà el Kapla amb altres materials i jocs; una zona amb propostes de figures i reptes a construir; una zona de competicions i un darrer espai on es projectaran vídeos de construccions espectaculars.

Serà la tercera edició després que la de l'any passat s'hagués de suspendre per la pandèmia.

Els horaris seran dissabte i diumenge de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre.

El preu serà d'un euro per persona, del qual 50 cèntims es destinaran a la Fundació Althaia per als seus projectes de millora de l'atenció a infants i joves.

Es pot fer reserva prèvia a través de l'agenda del web del Parc de la Sèquia o comprar l'entrada al propi Museu de la Tècnica.

La presentació la va fer el director del CAE, Nasi Muncunill; el Director del Museu de la Tècnica de Manresa, Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Séquia, Eudald Serra; la tècnica de la Unitat de Participació i Mecenatge, Fundació Althaia, Olga Vicente, i la regidora delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa M. Ortega.