L’actual fase d’obres de restauració de la Seu de Manresa, iniciada recentment i que ha de finalitzar abans d’acabar l’any, és un exemple clar de la importància que té preservar el temple. Quan van muntar la bastida per enfilar-se al finestral que es restaura, l’arquitecte responsable (Jaume Soldevila) i els operaris es van trobar que estava molt més malmès del que es pensaven. Tant, que amb el pressupost de què disposen només es podrà fer aquest finestral, el vitrall corresponent i el pany de paret i s’haurà de deixar per a més endavant el contrafort de segon nivell que també s’havia previst rehabilitar en aquesta fase.

El mes passat va fer 21 anys que va començar la restauració del temple a base de convenis entre les administracions i prenent com a guia el Pla director realitzat per l’anterior arquitecte conservador de la basílica manresana, Francisco Javier Asarta. Aquest document, que es va presentar l’octubre de fa 20 anys, estableix les actuacions que s’han de dur a terme a la Seu, tant pel que fa a la rehabilitació com també a les accions de promoció turística i qüestions musicològiques i museístiques, entre d’altres.

Nova edició del conveni

Per portar a terme la fase d’obres que ens ocupa, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic han signat una nova edició del conveni de col·laboració, pel qual cada institució aporta 60.000 euros per a l’execució de la intervenció. En paral·lel, el Bisbat compta amb una subvenció de concurrència pública per a la restauració d’immobles de notable valor cultural de la Generalitat, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura. L’import és de 200.000 euros per al trienni 2020-2022.

Tal com mostra una de les fotos adjuntes, la pedra del finestral que es restaura està especialment malmesa. Es tracta del que hi ha al segon tram de mur de l’absis començant per l’esquerra, rere l’altar, a l’àmbit de la nau central. El vitrall ja és fora per fer-ne la restauració en un taller i ara els operaris treballen per refer el finestral. Alhora, també es fa la restauració del pany de paret on es troba.

Actuació a la nau central

Aquesta actuació és la primera que es porta a terme a la nau central de temple després de finalitzar la restauració del darrer tram de la façana sud dins el conveni del 2020, que va permetre retirar la tanca de protecció que hi havia des de l’any 2008 per evitar que la gent passegés al costat de la basílica, atès que el mal estat en què estava, sobretot els elements escultòrics com les gàrgoles i els pinacles, feia témer que caigués algun tros de pedra daltabaix.

Un cop executada la fase actual, la previsió és fer un altre mòdul de façana de l’absis amb el pany de paret, finestral i el corresponent vitrall. Concretament, el que hi ha situat a l’esquerra del que s’està restaurant ara.