La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages informarà cada mes de l'activitat desenvolupada. Pel que correspon al mes d'octubre ha fet públic que ha aturat 9 desnonaments, però ha acollit 32 famílies o persones soles més que tenen problemes per tenir un sostre digne.

Segons la PAHC, els nou desnonaments aturats corresponien en tots els casos a pisos de grans tenidors i cap era d'un petit propietari.

Manté les accions per aturar els desnonaments i fa una crida a que els afectats s'organitzin amb la PAHC per fer més força en la lluita per l'habitatge.

Aquest mes d'octubre s'ha sabut que Manresa és la segona ciutat de Catalunya on els membres de la PAHC han estat més multats. Concretament, 51 sancions a Manresa des del març del 2019 a l'octubre del 2021 per un valor de 30.651 euros.

Són les xifres corresponents a les multes interposades als activistes antidesnonaments de la PAHC Bages facilitades pel moviment de l'habitatge de Catalunya. Les dades situen la capital del Bages com la segona ciutat catalana on s'han posat més multes, després de Barcelona, segons informació d'Alerta Solidària i de l'esmentat moviment de l'habitatge.