La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha tornat a carregar contra l'Administració per l'afectació urbanística al jardí de la residència de la Font dels Capellans, de Manresa. Considera que l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat han perpetrat un "disbarat urbanístic".

En un comunicat afirmen que les obres "que destrossen el jardí" de la residència geriàtrica pública de la Font dels Capellans, ja s’han iniciat.

Explica que ara, fa gairebé un any, quan la Plataforma es va assabentar "del nyap urbanístic projectat per l’Ajuntament de Manresa -amb la connivència de la Generalitat- va iniciar una campanya de denúncia pública i de mobilitzacions per tal d’evitar-ne l’execució".

La Plataforma, conjuntament amb altres col·lectius de la gent gran i entitats veïnals de la ciutat, va endegar diverses accions: denúncia a través dels mitjans de comunicació, presentació d’una moció al Ple municipal, una manifestació i reunions amb l’Administració, entre d'altres.

A les reunions , tant amb l’Ajuntament com amb la Generalitat, va presentar alternatives urbanístiques "totalment factibles que evitaven la destrucció del jardí. Finalment, però, l’Administració ha decidit ignorar les inquietuds socials d’un considerable nombre de ciutadans i ciutadanes".

Petició sense resposta

Degut a les discrepàncies existents entre el govern municipal i les entitats representatives de la ciutat, va sol·licitar a l’alcalde Marc Aloy que convoqués una consulta (via referèndum) als ciutadans per tal que poguessin opinar i decidir el futur del jardí. Aquesta eina participativa està contemplada en el reglament de participació ciutadana i ja s’ha utilitzat en altres ocasions.

Passats tres mesos, "l’alcalde no s’ha dignat a contestar la petició escrita . Una actitud molt poc democràtica. No ha contestat ni per educació". Recorda que la participació activa dels ciutadans en els afers públics és part dels valors democràtics i republicans.

Afirma que l’equip de govern (ERC i Junts x Manresa) "sovint s’omple la boca de participació ciutadana, però quan se li demana aleshores la denega. Ha demostrat en altres ocasions que no es creu el que predica".

Manté que la connexió viària de la nova avinguda dels Països Catalans amb el carrer Granollers és "totalment innecessària" i que "a més de provocar la destrossa de bona part del jardí també ocasiona una considerable contaminació a l’entorn de la residència. L’oasi verd es transforma en una illa encerclada per vehicles amb els consegüents problemes de contaminació ambiental (sorolls i emissió de diòxid de carboni) que repercutirà negativament en la qualitat de vida dels residents i també afectarà a les persones usuàries del Casal de la Gent Gran ubicat en el mateix equipament assistencial".

Manca d'inversió

Segons la Plataforma, la justificació de l’Administració per realitzar la nova connexió viària consisteix en la millora del jardí. "Una excusa insostenible ja que la Generalitat , propietària de la residència, ha disposat de 33 anys (d’ençà que va inaugurar-la) per millorar el jardí. En el decurs d’aquests anys, la manca d’inversió per part de la Generalitat ha provocat que la residència hagi quedat obsoleta. Les habitacions no disposen de bany i la cuina no pot funcionar degut a que incompleix la normativa que la mateixa Generalitat ha determinat. Aquest fet comporta que el menjar s’hagi d’encarregar a una empresa exterior de càtering amb una qualitat qüestionable tal com han denunciat els familiars dels residents".

Per altra part, assegura que "la Generalitat no ha fet absolutament res per evitar aquest disbarat urbanístic. En el seu dia , quan va modificar-se el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbanística de Manresa) no va presentar cap al·legació i ni tan sols va posar-ho en coneixement dels professionals, els residents i els usuaris de l’equipament".

Malgrat no haver-se pogut evitar el que considera un nyap urbanístic municipal, amb la complicitat de la Generalitat, la Plataforma creu que la mobilització social ha aconseguit introduir importants millores al projecte que inicialment no es preveien. I que sense la denúncia pública de la Plataforma i altres entitats socials de Manresa "el patafi urbanístic hauria sigut major".

Conclou dient que a la reunió que va tenir fa uns dies amb la delegada del govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Vestit, li van manifestar la necessitat urgent d’invertir per millorar l’equipament.

La Plataforma es compromet a fer un seguiment rigorós de tot plegat.