Manresa Turisme recupera enguany la programació de visites guiades al patrimoni artístic del cementiri de Manresa, que tindran lloc aquest diumenge, dia 7, i diumenge vinent, dia 14. Les places són limitades a 30 persones per a cadascun dels dos dies i, fins dimarts, hi havia 12 reserves per al dia 7 i 15 per al dia 14. Començaran a les 11 del matí i el punt de trobada serà a la Font de Neptú, a la carretera de Cardona, 104. La compra (el preu és de 4 euros per persona i gratuïta per als menors de 12 anys) s’ha de fer a la pàgina www.manresaturisme.cat.

La visita guiada se centrarà en el patrimoni artístic i escultòric que guarda el cementiri, que atresora obres d’una gran varietat de temàtiques, algunes de les quals d’artistes de renom com l’escultor Josep Llimona. Durant el recorregut també es visitaran els espais de memòria històrica que acull.