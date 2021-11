Seguir en directe una intervenció quirúrgica que es realitzarà a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i conèixer de primera mà els usos de la tecnologia 3D que s’està desenvolupant i aplicant a la comarca del Bages. Aquestes són dues de les propostes que oferiran la Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages – UManresa i Avinent, sota el paraigües de MAP+, un projecte conjunt que busca introduir millores en la medicina, en el 44è Congrés Mundial d’Hospitals que organitzen conjuntament la International Hospital Federation i La Unió i que se celebrarà a Barcelona entre el 8 i l’11 de novembre.

Durant els quatre dies que durarà aquest fòrum internacional de primer nivell, el MAP+, hub d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades impulsat per les tres organitzacions, comptarà amb un espai propi. El seu estand serà un aparador d’àmbit mundial que permetrà fer visible les diferents tecnologies dels sectors de la salut i social que s’estan desenvolupant, validant i també utilitzant al Bages. A més, es promourà la participació dels assistents a través d’experiències que ajudaran a entendre el seu funcionament, aplicabilitat i beneficis. Una d’aquestes experiències serà el seguiment en directe d’una intervenció quirúrgica que s’estarà realitzant a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa el dilluns, 8 de novembre, a les 12.30 hores.

D’aquesta manera es donarà a conèixer una solució integral per a la comunicació que ha desenvolupat Zerintia, amb la col·laboració de MAP+, i que dona l’oportunitat als professionals de compartir vídeo i àudio en temps real. A més, disposa de múltiples eines que, gràcies a la realitat augmentada, faciliten el suport i l’execució de cirurgies en remot. Aquesta solució, que ja ha començat a aplicar Althaia, té múltiples possibilitats. Per exemple, permet realitzar intervencions quirúrgiques amb el suport d’experts situats a qualsevol lloc del món.

També té un ús formatiu, ja que possibilita la retransmissió de cirurgies en temps real a alumnes de medicina que, d’aquesta manera, poden fer-se una idea molt precisa del que succeeix al quiròfan gràcies a les múltiples fonts de vídeo connectades i la interacció amb els cirurgians a través del sistema d’àudio. Pel que fa a la tecnologia 3D, es presentaran diferents exemples d’ús com a eina de diagnòstic. Els visitants podran visionar a través d’una pantalla i també d’unes ulleres de realitat virtual diferents reconstruccions en 3D de casos reals que han resolt professionals d’Avinent i metges oftalmòlegs i cirurgians de la Fundació Althaia.

D’aquesta manera, es podran comprovar les possibilitats d’aquesta tecnologia per augmentar la seguretat de pacients i professionals, per millorar la precisió en el diagnòstic i la planificació personalitzada del tractament i la rehabilitació. En paral·lel, es donarà a conèixer el projecte d’impressió d’aliments en 3D per a pacients amb disfàgia. En l’estand, també es podrà conèixer la V-Chair, un robot amb forma de llit-cadira de rodes, dissenyat per l’empresa manresana Control Live, que millora el confort i l’autonomia de les persones que han de passar bona part del temps enllitades i, alhora, redueix l’esforç físic dels cuidadors.

Aquest és un projecte que durant el darrer any s’ha estat testant en diferents centres del territori, el que ha permès identificar necessitats reals que s’han incorporat en el producte final. 1 A més, s’exposaran els altres projectes tecnològics que el MAP+ està desenvolupant o validant relacionats amb la robòtica, la intel·ligència artificial, els sistemes generadors de veu intel·ligents, les experiències immersives sensorials, les plataformes d’anàlisi de dades i solucions per a persones privades de mobilitat. (podeu consultar tots els projectes en el document adjunt).

Un hub de referència

MAP+ és un projecte arrelat al Bages que vol convertir-se en un pol de referència en el sector de la tecnologia en l’àmbit de la salut i social. De fet, la iniciativa, a més de millorar l’atenció dels pacients, també pretén impulsar l’emprenedoria, augmentar la competitivitat de les empreses del territori, generar llocs de treball qualificats, retenir talent i fomentar la docència i la recerca vinculada a les noves tecnologies.

Per això, el projecte, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Cambra de Comerç de Manresa, busca la col·laboració de diferents agents del territori per introduir millores en la medicina i en l’atenció personalitzada de la comarca que es puguin traduir en beneficis per a la societat. Les principals línies de treball de MAP+ són el tech experience, per desenvolupar, testejar i validar la tecnologia; la col·laboració amb empreses de tecnologies mèdiques; l’educació, docència i formació; la innovació, recerca, captació i retenció de talent; i la col·laboració amb centres d’atenció sanitària, sociosanitària i d’atenció a la dependència per adequar l’aplicabilitat de la tecnologia i establir plans amb relació a aquella que és més adequada en cada cas.