La delegació territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central ha estat l’escenari d’una reunió amb les entitats bancàries del territori per demanar-los un servei sensible a les necessitats de les persones grans del territori. La Delegació del Govern a la Catalunya Central, el Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa i el Consell de les Persones Grans del Bages s'han reunit amb els representants de les entitats bancàries del BBVA, Banc Sabadell, Caixa Bank i Banc Santander per reclamar la necessitat que ofereixin una atenció que respecti les persones grans.

En el marc de la trobada, les diferents administracions públiques i les persones grans han traslladat a les entitats bancàries el malestar de la ciutadania envers l’excés de digitalització dels seus serveis, l’increment de les comissions i el tancament d’una gran quantitat d’oficines deixant a poblacions petites sense servei. A més, també s’ha plantejat que cal adoptar millores en l’atenció de les persones i que es tinguin en compte les seves capacitats i necessitats, sobretot el col·lectiu de les persones grans, però també de persones amb situacions vulnerables.

Peticions concretes

En paral·lel, s’han demanat mesures concretes entre les quals destaca restablir l’horari d’atenció presencial de 9 a 14 hores, eliminar les comissions per a les gestions personals, atendre les persones que tenen dificultat per operar en caixers automàtics a l’interior de l’oficina, garantir que els productes financers que s’ofereixen als clients siguin entenedors i transparents i donar servei als veïns i veïnes dels pobles que s’han quedat sense sucursal bancària. La resposta de les entitats bancàries ha estat positiva i han aplaudit la voluntat política de trobar espais de diàleg per poder millorar el servei.

La reunió ha comptat amb l’assistència de la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Rosa Vestit, de la consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà, de la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega, i de Víctor Feliu i Mercè Soldevila, en representació del Consell de les Persones Grans del Bages.

La regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega, ha apuntat que “anar al banc no només és anar a treure diners. Hem de donar serveis a les persones amb valors i tracte humà, perquè Manresa és una ciutat amiga de les persones grans”. La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Rosa Vestit, ha explicat que “la digitalització ha provocat una bretxa digital que està suposant un problema per a les persones grans i persones amb situacions vulnerables a l’hora de fer tràmits amb les entitats bancàries”.

En paral·lel, la consellera Eulàlia Sardà ha donat a conèixer el document amb la setantena d’adhesions de diferents entitats i administracions públiques de Catalunya al document del Consell de les Persones Grans del Bages, que posa de manifest la discriminació i la vulneració que pateixen les persones grans en el moment de fer tràmits a les entitats bancàries.