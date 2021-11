L’Ajuntament de Manresa posa en marxa una campanya de suport per afavorir les pernoctacions a la ciutat, oferint un 50% de descompte sobre el preu de les reserves. Aquesta diferència sobre el preu, serà abonada per part de l’Ajuntament a cadascun dels establiments adherits.

Les reserves incloses a la campanya estaran actives fins al 31 de desembre o fins que s’esgoti el pressupost destinat a l’acció, de 10.000 euros.

A banda dels descomptes en l’allotjament, els turistes també podran gaudir de la visita gratuïta per a dues persones "Manresa Cor de Catalunya" i d’una entrada gratuïta per a dues persones al Carrer del Balç.

La campanya té com a objectiu ajudar aquest tipus d’establiments en la seva recuperació després de la pandèmia. Es tracta d’un sector que, fins ara, no s’havia pogut acollir a altres mesures de reconstrucció i reactivació que s’havien posat en marxa des de l’Ajuntament, com la campanya Bons Manresa per al comerç o la campanya de suport a la restauració “Descobrir Manresa ve de gust”.

El sector turístic ha estat un dels més afectats per la pandèmia, amb pèrdues sobre els 15.000 milions d’euros l’any 2020 a Catalunya, degut sobretot al tancament de les fronteres dels mercats internacionals, que representen fins al 80% del turisme al país.

Actualment, gràcies als percentatges de població vacunada i l’aixecament de restriccions de mobilitat i d’activitats turístiques, el sector comença a denotar signes de recuperació. En el cas de Manresa, les xifres de serveis turístics encara són lluny de les obtingudes a 2019, però ja superen les dades de 2020 i comença a augmentar el percentatge d’estrangers que visiten la ciutat.

El sector de l’allotjament, directament vinculat a l’activitat turística a la ciutat, no havia pogut adherir-se a altres mesures de suport a causa de les condicions proposades i per aquest motiu s’ha dissenyat una campanya de promoció concreta, que es gestionarà a través de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

