La manresana Lourdes Perramón Bacardit, superiora general de les Germanes Oblates, ha estat elegida vicepresidenta de la Conferència Espanyola de Religiosos. La monja de la capital bagenca substituirà en el càrrec a Jesús Díaz Sariego, qui aquest dijous ha estat escollit per la XXVII Assemblea General com a nou president de la CONFER per a un període de quatre anys.

Nascuda a Manresa el 1966, Perramón va fer la seva primera professió religiosa l'any 1990 a Madrid, compaginant en els anys següents els estudis de Treball Social, Teologia i Antropologia amb la direcció del Lloc de la Dona de Barcelona, un projecte social de l'ordre de les oblates que oferia atenció a centenars de prostitutes. El 2013 va ser triada com a superiora general, servei per al qual va ser reelegida el 2019 i que continua exercint en l'actualitat. La seva trajectòria ha destacat per la seva innovació pedagògica i per publicar diversos llibres sobre "intel·ligències múltiples" i experiències docents.

D'altra banda, el prior provincial dels dominics de la Província d'Hispània, Fra Jesús Díaz Sariego, ha estat escollit com a nou president de la CONFER.