Demà es farà una neteja perimetral fins a Joncadella de la Travessa cap al 2022. Se sortirà a les 10 del matí del Pont Llarg (passada l’avinguda Universitària) i acabarà a Joncadella a la 1 del migdia. És recomanable portar guants, roba còmoda i calçat adequat, així com també aigua per hidratar-se i quelcom per protegir-se del sol.

Es comptarà amb la col·laboració del Centre Excursionista de la Comarca de Bages.

Per participar cal inscriure’s a www.travessa2022.cat