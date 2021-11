Activistes de la PAHC Bages s'han concentrat davant l'Ajuntament de Manresa i han registrat una petició adreçada a Junts per Manresa perquè pressionin a Junts per Catalunya perquè retiri les esmenes presentades a la futura Llei d'Ampliació de les Mesures Urgents per fer front a l'Emergència Habitacional, que consideren que poden deixar desprotegides desenes de persones al Bages i milers al conjunt de Catalunya.

Recorden que el grup promotor de la futura llei antidesnonaments catalana comptava amb el compromís polític dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem i CUP de tenir-la aprovada a finals d'octubre, data que ja s'ha superat, i que incorporaria "millores per protegir més gent i per evitar que els grans tenidors se la saltin".

Afirmen que "Junts s'ha desdit sorprenentment i ha presentat 11 esmenes, 7 de les quals retallen la proposició de llei".

Afirmen que les esmenes "retallen o impugnen directament la llei i podrien haver estat redactades pel PP o obtenir el seu suport" i també el d'altres grups prodesnonaments.

La PAHC, per la seva part, considera que "no podem rebaixar la protecció a les famílies que han estat o poden ser desnonades", tampoc considera que s'hagin "de transferir diners públics a grans propietaris" que haurien de servir per reallotjar famílies, evitar desnonaments de petits tenidors o construir habitatge protegit. "Ja es va fer amb els bancs i ara no pot tornar a passar amb el sector immobiliari", afirmen.

La PAHC Bages demana a Junts per Manresa que traslladi les seves peticions a Junts per Catalunya i els emplacen a una reunió per explicar el que suposa no tenir aquesta llei sencera, sense retallades.