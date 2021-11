Mig carrer amb llum i mig carrer a les fosques. El passeig de la República, l‘Alfons XII d’abans, es troba en aquesta situació des de l’estiu passat. Es van renovar els punts de llum del tram que va de la Plana de l’Om a la plaça Llisach, i es van deixar per a més endavant la resta, els de la plaça Llisach fins a la de la Reforma. Però encara continua igual, es queixen els veïns. Ara que es fa fosc més d’hora, la sensació de penombra és més acusada en aquest tram.

A mitjans de juliol es van substituir nou punts de llum entre la Plana i la plaça Llisach. Els de vapor de sodi que hi havia es van canviar per LED, més eficients des del punt de vista energètic que també van millorar el nivell lumínic del carrer i la seva uniformitat. Van quedar pendent 12 punts de llum. Els que hi ha entre la plaça Llisach i la de la Reforma. Segons l’Ajuntament els treballs s’havien de fer «properament».

Que el canvi només es fes a mitges no va agradar als veïns i comerciants de la zona, que ja feia temps que reclamaven la millora. I que encara no s’hagi fet els exaspera. Si no fos pel llum dels portals dels edificis d’habitatges, «que posem i paguem els veïns», i el dels aparadors de les botigues «estaríem a les fosques», asseguren veïns de la zona. Així mateix reclamen que els fanals apuntin més directament a les voreres que no pas a la calçada.

Llum blanca o ataronjada

Els llums nous del tram que va de la Plana de l’Om a la plaça Llisach són LED i gasten menys que no pas els d’abans. Emeten una llum blanca que fa que el carrer tingui una claror més intensa. En canvi entre la plaça Llisach i la de la Reforma hi ha velles bombetes de vapor de sodi d’alta pressió. En aquest cas el llum és de color ataronjat pàl·lid. La diferència entre una il·luminació i altra es pot veure al mateix passeig.