Albert Puigdellívol Vila (Manresa, 17 de maig del 1942), «L’Albert del Frankfurt», ha mort avui als 79 anys per culpa d’una llarga malaltia. Puigdellívol va fundar l’any 1974 el Frankfurt Albert del carrer de Pompeu Fabra de Manresa, al qual ha estat vinculat fins al final dels seus dies al costat dels treballadors de la casa, amb qui van formar una autèntica família. Com a president des de fa més de deu anys de l’entitat Amics de Joncadella, va ser l’impulsor d’embellir el presbiteri amb unes pintures que va crear l’artista Miquel Esparbé Franch.

Puigdellívol va treballar com a fruiter i anava a esmorzar a un frankfurt on es va adonar les potencialitats d’aquest negoci i va decidir canviar de sector i obrir el frankfurt amb el seu nom. La seva filla Anna explicava avui que era una persona que sempre estava fent números. També, que el seu va ser el primer frankfurt de Manresa que va tenir una recepta pròpia d’aquesta menja perquè els frankfurts que li servien no l’acabaven de convèncer i es va posar d’acord amb un cansalader perquè li portés el llom per fer ell la pasta i trobar l’estil de frankfurt que li agradava per poder-lo oferir a la clientela.

Puigdellívol també va conrear d'altres facetes. Ha estat durant més de deu anys el president dels Amics de Joncadella i, com a tal, es va encarregar de fer embellir el presbiteri del santuari encarregant unes pintures a Miquel Esparbé. Justament el setembre de l’any passat, en l’acte per recordar els deu anys d'ençà que el bisbe Romà Casanova havia beneït les pintures, el manresà va rebre un sentit homenatge per la seva tasca al llarg dels anys per preservar el santuari i el patrimoni que guarda.

El finat va participar activament, via patrocini, en el centenari del CE Manresa. També promocionava el bombo que sonava als partits del Manresa.

La seva filla recordava ahir la bona relació mantinguda per la seva família gràcies a la bonhomia del seu pare amb persones que, havent començat a treballar amb ell, van obrir després els seus respectius negocis, però "dels quals ens en sentim com germans". Com a mostra, la fotografia inferior. De dreta a esquerra, s'hi veuen: Joan Ferrer, del Frankfurt Alpina; Manel Sorinas, de Cal Manel; Xavi Pallarès, de Cal Xavi; Josep Maria Roig, del Racó Sonat, que era el racó del fons del Frankfurt Albert on va sortir aquesta penya que anima el Bàsquet Manresa; Jaume Traveria, ara davant del Frankfurt Albert; al seu costat, Jaume Traveria fill, també al frankfurt; darrere seu, entre els dos, Carles, el nét, i, davant, l'esposa del finat, Maria Teresa, i la seva filla Anna.