Les institucions, les entitats i les empreses de tots els àmbits comuniquen cada vegada més les seves actuacions amb l’organització d’actes públics. En el desenvolupament d’aquests esdeveniments se segueixen un conjunt de normes d’ordenament, de tradició i/o cortesia, que habitualment coneixem per protocol.

El protocol no és una cosa d’un Estat o d’un temps. Ha existit sempre. El trobem a Egipte amb la coronació i les cerimònies funeràries dels faraons; a Mesopotàmia amb el Codi d’Hammurabi (creat l’any 1728 aC); a la Xina (des del 221 aC amb la dinastia Qing); a Grècia; als imperis romà i bizantí, fins als nostres dies i en tots els països del món. Per això podem definir el protocol oficial com el conjunt de normes –per decret o per costum– establertes per a la realització de cerimònies i actes oficials i solemnes organitzats per l’Estat o per una entitat pública.

Al seu entorn trobem la paraula «cerimonial», conjunts de formalitats per a qualsevol acte públic o solemne, i «etiqueta», que és la manera de tractar-se les persones particulars o en actes de la vida privada. Per tant, el protocol determina les regles a seguir, el cerimonial és la forma d’aplicar-lo i l’etiqueta distingeix l’acte.

Per què es necessita?

Fins fa uns quants anys, s’entenia com a protocol el que es feia en les administracions de l’Estat, comunitats autònomes, provincials i locals per a l’organització dels actes oficials, per a la comunicació escrita i oral, i també per a tots aquells esdeveniments on intervenia o era present alguna autoritat (lliurament de premis, sopars, homenatges, exposicions, presentacions de llibres, etc.)

Actualment, el protocol marxa del propi àmbit oficial i s’ha convertit en una eina bàsica de relacions públiques i de màrqueting, tenint en compte que s’aplica als càrrecs i no a les persones.

Per tant, aquesta «eina» ha de permetre que un acte tingui la màxima eficàcia, seguint les directrius i les pautes bàsiques de la legislació, que són les necessàries perquè l’organització d’una acció o d’un acte s’ajusti a la seva finalitat d’una manera positiva.

Popularment, es diu que se «salten o trenquen el protocol», però no és exacte. El protocol, en ser un conjunt de normes per decret, es compleix o no.

Què ha de tenir?

En primer lloc, cal definir i concretar les característiques pròpies de l’acció o de l’acte a realitzar; la seva motivació i la seva filosofia; qui és el protagonista i l’amfitrió; seguir l’ordenació de les precedències dels càrrecs i la presidència. També cal valorar i concretar els convidats adients i necessaris per a la seva finalitat.

Després, cal un escenari d’actuació que sigui l’adient, tenint en compte la seguretat exterior i interior, que en la societat actual té una gran importància i els aspectes legals previs necessaris.

La logística ens ajuda: des dels mitjans de comunicació, fins als mitjans materials, escrits i personals necessaris, a més del pressupost; i paral·lelament es concretarà el programa general i un cronometrat parcial i total de cada seqüència o acció de manera minuciosa.

En els casos d’institucions que tenen un vestuari reglamentari (com la universitat, els col·legis professionals com el dels advocats, les confraries, etc.), caldrà concretar la indumentària establerta en cada solemnitat.

El cap de protocol és la persona que ho coordina tot i és el màxim responsable. Per això farà la planificació de tots els serveis, departaments, institucions i/o entitats que hi estiguin relacionats o implicats; i després de la realització, farà una valoració minuciosa de com s’han desenvolupat les seqüències i buscarà els possibles punts a millorar.

Els enemics del protocol

Malgrat tota la planificació, el protocol té enemics, com la improvisació i les innovacions dictades en l’últim moment; els «experiments» per un afany de protagonisme o notorietat personal; i la vulgaritat de formes per manca de formació humanista.

I no podem oblidar la simbologia de la institució organitzadora i de les persones assistents: l’heràldica −la bandera i l’escut, que en les empreses serà el logo−, els tractaments i himnes i el color del vestuari (si el tenen reglamentat).

Cal tenir present la significativa representativitat de la bandera i dels escuts, que neixen en el moment en què la humanitat va haver de mostrar una identificació i diferenciar-se d’altres per evitar confusió. Per tant, aquesta simbologia neix de la necessitat de ser visibles i per tenir unes característiques pròpies. És l’empremta o segell propi.

Des del 1947, i reeditat nombroses vegades, el Manuel Pratique de Protocole de Jean Serres (llavors ministre francès d’afers estrangers) és un llibre de referència mundial. A l’Estat espanyol hi ha nombroses publicacions, però cal destacar les de Felio Vilarrubias i Francisco López-Nieto, bàsiques per a l’esplèndida i eficaç docència que han fet durant anys, així com també les de José Antonio de Urbina, diplomàtic expert en protocol.

Per completar els decrets i els llibres de protocol, cal tenir present el llibre d’estil de la pròpia institució o entitat i els llibres d’història de la ciutat (on estiguem ubicats), que ens poden servir a l’hora de definir la motivació o la filosofia dels actes que haguem de realitzar.

Les normes

El Decret 189/1981, del 2 de juliol, estableix les normes de Protocol i Cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el Real Decreto 2099/1983, de 4 d’agost, aprova l’ordenament general de precedències a l’Estat. En aquests dos decrets queda fixada l’estructura personal i col·legial que s’aplica en l’organització dels actes oficials.

El Decret de l’Estat determina la nova estructura de poders i institucions, unipersonals i col·legiats de l’Estat democràtic sorgit de la Constitució del 1978, que destacava la precedència de les persones elegides democràticament davant de les nomenades, i classificava els actes oficials de caràcter general o de caràcter especial, i especifica els tractaments.

Per completar-ho, la majoria d’institucions i administracions locals i autonòmiques tenen el seu Reglament d’Honors i Distincions per reconèixer els valors de persones físiques o jurídiques.

Què ens aporta?

Alguns pensen que ja no està de moda. És un gran error. Precisament per ser democràtics hem de tenir unes pautes per a la col·locació de les persones (amb càrrec o sense), els càrrecs elegits i els nomenats, les de més edat, les de més antiguitat en el càrrec, les de rang professional més alt, totes aquestes qualificacions ens poden aportar bones solucions.

D’altra banda, hi ha el protocol social i domèstic en la nostra vida quotidiana. Per exemple, si tenim convidats a sopar, posem unes estovalles diferents, uns coberts i copes específiques, un vi més escollit, uns plats més especials... i fins i tot seuen en un lloc més preeminent, i pensem també en totes les celebracions socials, com els casaments.

Tot és protocol, en un sentit ampli, que s’ha anat adaptant a l’evolució de la societat. Per tant, no l’hem d’entendre com un problema o d’una significació carca o antiquada. Al contrari, ens ajudarà sempre per fer la vida més tolerant i més comunitària.

En tota acció cal una preparació llarga i una execució curta, aquest era el lema que inculcava sempre el professor Felio Vilarrubias, i hi afegeixo que tot té el seu lloc i cada lloc és per a algú o alguna cosa.

Pensem, doncs, que el protocol serveix per organitzar i ordenar tots els mitjans necessaris per desenvolupar un acte de la manera més correcta possible i per complir la finalitat per a la qual es realitza. I serveix per a tots els actes de totes les entitats ciutadanes, siguin esportives, culturals, sanitàries, socials... En fi, per a tothom. Només cal saber-lo aplicar.

Glòria Ballús Casóliva és especialista Universitària en Protocol i Cerimonial de l’Estat i Internacional (Universitat d’Oviedo, 1997) i Màster de Protocol i Cerimonial (Universitat San Pablo-CEU, 2001). És membre de Gest!