Montserrat Pons Vallès (Manresa, 21 de juny de 1951), llicenciada el 1973 en ciències exactes (ara llicenciatura en matemàtiques) i doctorada el 1984 en matemàtiques amb la tesi doctoral Contribució a l’estudi d’estructures uniformes sobre conjunts, en ambdós casos a la Universitat de Barcelona, s’ha jubilat després de prop de 50 anys dedicada a l’ensenyament.

El primer lloc on va exercir de professora va ser a l’institut Lluís de Peguera i a la desapareguda escola Badia Solé, fins que el 1975 va començar a treballar a la UPC; a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (1975-1982) i a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (1982-2021). Del 1992 al 2007 va compaginar la docència a Manresa i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a Barcelona. Va ser vicerectora de coordinació d’estudis de la UPC (1994-1998), coordinadora de les PAU a la UPC (1998-2003) i presidenta de tribunals de PAU des del 2006. Va ser regidora d’Universitats i Noves Tecnologies a Manresa (1999-2003). Té dues filles, la Gemma i la Roser.

Fa 50 anys no era habitual tenir dones en el camp de les ciències...

No. I continua costant. Sobretot les carreres d’enginyeria. A les de matemàtiques diria que en aquest moment hi ha meitat i meitat d’alumnes homes i dones, però a les d’enginyeria falten moltes dones. El curs passat, que feia classe d’enginyeria d’Automoció, no tenia cap alumna dona i eren 70 estudiants de primer.

Com s’ho explica?

No ho sé. Hi ha una part que és cultural, segur, però n’hi ha una altra que potser és una mica innata. Hi ha una anècdota que em va semblar molt curiosa. Quan a la Politècnica es van començar els estudis d’informàtica, era una llicenciatura en informàtica i hi havia un percentatge de dones important. En un cert moment es va canviar el nom i va passar a ser una enginyeria informàtica. La quantitat de dones va davallar. No és un problema que només passi a Catalunya i a Espanya. Quan era vicerectora ens van venir a veure d’una universitat sueca. En aquell moment estàvem amb el 25% de dones i ens semblava poc. Aquesta universitat estava igual.

Què la va decidir a estudiar matemàtiques?

Va ser el professor Llort de l’institut Lluís de Peguera, que, en un cert moment, ens va explicar que les operacions que fem amb els números també es podien fer amb coses que no fossin números. Podies fer operacions amb els objectes i que el resultat fos un objecte diferent, i ens va posar exemples. Em va obrir els ulls cap a una cosa nova. Em va despertar la curiositat i em vaig decidir a fer matemàtiques, i no me n’he penedit mai.

Ha participat en set projectes de recerca competitius, ha publicat 16 articles en revistes científiques i ha presentat més de 50 comunicacions en congressos internacionals, i és experta en l’estudi d’índexs de poder i sistemes de votació dins de la teoria de jocs. En què consisteix?

En les eleccions al Parlament, per exemple, si un partit té tres diputats, un altre vint i un altre deu, de vegades passa que el que només en té tres pot acabar decidint si governaran uns o altres. Doncs, hi ha unes teories que ajuden a mesurar el poder real d’una coalició en una estructura de votació com aquesta. Això també pot passar en una empresa amb accionistes. Segons la distribució de pes, n’hi ha que, encara que tinguin poca inversió, poques accions, poden acabar sent determinants.

I s’aplica, a la pràctica?

Hi ha molts estudis i treballs, no pas nostres, de quin podria ser un sistema de votació més just o més representatiu. Es pot estudiar i es poden proposar alternatives.

N’hi ha algun que sigui el més just, de sistema de votació?

No. La perfecció no existeix. Personalment, el d’Anglaterra m’agrada més que el nostre, en el sentit que són subscripcions molt petites i elegeixen el seu representant, un, que és proper a la gent. Això seria la part bona, però, per elegir-lo, si són 1.000 persones i 501 voten un i 499 l’altre, guanya el que n’ha obtingut 501...

I la teoria de jocs?

És el mateix, però és més àmplia i els sistemes de votació és una cosa més reduïda.

Com a persona lligada al món de l’educació durant 48 anys, quin moment creu que viu l’ensenyament? Hi ha qui afirma que els alumnes cada cop saben menys.

Una persona que admiro molt, quan sentia el comentari que els alumnes cada any són pitjors, deia que això els romans ja ho deien i que, si fos veritat, ara ningú no tindria ni punyetera idea de res. D’alumnes bons i dolents n’hi ha hagut sempre. Pensant en les matemàtiques, la quantitat d’hores que estudien abans d’arribar a la universitat és molt baixa. En comparació amb les que jo estudiava, no té res a veure. S’ha cregut que les coses s’han d’entendre i que no s’han de memoritzar, cosa amb la qual estic absolutament d’acord. Però, a banda d’entendre-les, almenys amb les matemàtiques, hi ha una sèrie d’habilitats bàsiques que s’han d’adquirir i que han de sortir sense dubtar. Com? A base de fer molts exercicis. De repetir, de repetir i de repetir, i això diria que ara s’ha perdut bastant.

Què és el que més l’ha satisfeta de la feina de professora?

Trobar aquells alumnes que realment veus que aprenen, que ho fan de gust i que tu els has ajudat a fer aquest camí.

I com a matemàtica?

Aconseguir demostrar un teorema, una propietat, sobretot si ha estat complicat. La satisfacció del descobriment, de la recompensa per l’esforç, és gran. Jo m’ho he passat molt bé.

Parlem de les PAU, del que abans s’anomenava selectivitat. Segur que en té moltes anècdotes.

He de reconèixer que sempre m’ha sorprès que un procés tan complex com aquest funcioni tan bé. Alumnes, professors, vigilants, correctors, exàmens amunt i avall... És clar, hi ha una oficina que està treballant tot l’any per aquest tema. Sempre ho he concebut com un miracle, perquè allò que diuen que quan una cosa pot fallar, sempre falla, la llei de Murphy, doncs aquí hi ha tantes coses que poden fallar. Encara els guarden els Mossos, els exàmens?

Depèn dels llocs. A Manresa, sí. A Barcelona, com que hi ha molts tribunals, hi va un camió de repartiment, suposo que amb mesures de seguretat o el que sigui, i els va repartint cada dia. Però, en els llocs més petits, fa molts anys que van trobar aquest sistema, que potser és una mica més còmode per als organitzadors. No tant per als presidents, que ens toca carregar les caixes, però té l’avantatge que els enunciats dels exàmens potser ja fa una setmana que són als Mossos, que els custodien com si fossin un pres, i cada dia al matí ens donen les caixes que toquen aquell dia.

Manté algun lligam professional amb la UPC?

No. Em retiro. Me n’he desvinculat absolutament, però hi ha una cosa que em sembla que està molt bé i és que els professors jubilats continuem tenint accés a certs serveis. Per exemple, el correu electrònic que tinc continua funcionant fins que em mori. I tinc accés per consultar articles de revistes científiques de tot el món, a les biblioteques... Ho agraeixo.

Creu que la UPC Manresa s’hauria de reivindicar més?

Penso que s’hi està fent molt bona feina i que a vegades potser nosaltres mateixos estem una mica acomplexats. A dins de la UPC, la Politècnica de Manresa hi té un pes important, en funció de les àrees. Hi va haver una convocatòria de càtedres de l’àrea de ciències per ser catedràtics d’universitat, i de tota la gent que s’hi va presentar, els dos que van quedar més endavant van ser dos manresans.

Canta a l’Orfeó Manresà. Què li aporta la música?

La música sempre m’ha omplert. Havia estudiat violí, vaig tocar deu anys en una orquestra i en fa més de vint que canto a l’Orfeó. Ara, fins i tot soc a la junta i m’hi dedico bastant. Em dona molta satisfacció. Quan escoltes música com a espectador la pots gaudir molt, però, quan ets al mig, la sensació és diferent. Estàs envoltat de so, però, allò que dèiem, requereix un esforç.