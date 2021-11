Els Tirallongues de Manresa van coronar aquest diumenge, en la diada dels Castellers de Terrassa, el seu primer castell de set pisos, concretament un 3 de 7, després de l'aturada per la pandèmia. David Traus, president de la colla manresana, valora molt positivament aquesta fita i afirma que els permet agafar "confiança per tornar a recuperar el nivell de colla de vuit pisos com més aviat millor".

A la cita castellera de Terrassa també hi van ser el Moixiganguers d'Igualada i els Castellers de Sant Feliu. Els Tirallongues van iniciar la diada amb un pilar de 4 d’entrada en suport a les víctimes de violència de gènere. A la segona ronda van mostrar un tres de sis amb agulla. I a la tercera, va arribar l'esperat moment després de molts mesos: tornar a descarregar castells de set pisos.

"Avui la colla ha aconseguit fer un pas molt important. Després d’una llarga aturada de l’activitat durant tants mesos amb tots els inconvenients que això ha comportat, no ha estat fàcil. Poder aconseguir descarregar estructures de 7 pisos era un clar objectiu abans de finalitzar la temporada", remarca Traus.

L'alegria va ser doble un cop es va poder descarregar amb solvència el 3 de 7. Posteriorment van exhibir un 2 de 6, van fer un intent desmuntat d’un pilar de 5 i van acabar amb un pilar de 4 de sortida.

Castells de 8 dels Moixiganguers

La colla local dels Castellers de Terrassa van descarregar un pilar de 4, un 5 de 7, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7, vano de 5 i van acabar amb un pilar de 4 de canalla. La colla castellera dels Moixiganguers d'Igualada van completar una molt bona actuació aconseguint descarregar un 3 de 8, un 4 de 8 i un 2 de 7. Els Castellers de Sant Feliu van descarregar un pilar de 4, un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més de tancar amb dos pilars de 4.