Manresa tornarà a tenir una Fira de Sant Andreu com les d’abans de la pandèmia. La de l’any passat es va acabar suspenent, igual que la Fira de l’Ascensió, per l’emergència sanitària. Aquest any ja es podrà celebrar sense restriccions ni controls d’aforament. Es durà a terme els dies 26, 27 i 28 de novembre i, com és tradició, també s’encendran els llums de Nadal dels principals carrers comercials de la ciutat.

En un primer moment l’Ajuntament de Manresa va preveure una fira restringida al passeig de Pere III, entre la Muralla i Crist Rei, per poder controlar l’aforament. A mitjan octubre, però, es van aixecar la majoria de restriccions, amb la qual cosa ja no s’havia de limitar l’espai de les parades ni tampoc el tipus de productes que s’hi venien. En plena pandèmia no n’hi podien haver d’alimentació, activitats recreatives o joguines.

Això va fer que l’Ajuntament ampliés la convocatòria per atorgar llicències i que dictaminés ampliar l’espai de la fira. S’hi va incorporar el tram del Passeig entre Crist Rei i plaça d’Espanya, i entre plaça d’Espanya i el carrer Sèquia. També es va ampliar el nombre de parades als Trullols, on hi haurà les atraccions de fira.

Un any sense fires

L’any passat la Fira de Sant Andreu es va acabar suspenent per la covid. En un primer moment, l’Ajuntament va intentar que se celebrés igualment, però al Palau Firal de Manresa, i amb les atraccions al pati exterior i les parades a l’interior. D’aquesta manera no s’hauria de suspendre el certamen i seria possible dur a terme controls d’aforament i mantenir distàncies. Finalment, però, els firaires no van acceptar l’alternativa. La van considerar inviable. No hi va haver ni parades ni atraccions. Ni al centre de Manresa ni al Palau Firal. També es va suspendre la mostra de productes artesans que tradicionalment es duia a terme al carrer Guimerà.

L’any passat tampoc no hi va haver Fira de l’Ascensió. Igual que la de Sant Andreu, es va suspendre. Aquest 2021 sí que es va dur a terme, però amb restriccions. Va ser a finals de maig. No hi va haver les tradicionals parades de fira ni les atraccions als Trullols, però sí les parades d’artesans. Per controlar l’aforament es van repartir entre tres espais diferents: a la plaça de Sant Domènec, al primer tram del passeig de Pere III entre la Muralla i Crist Rei; i a la mateixa plaça de Crist Rei. En total, una cinquantena de parades.

Els darrers anys la Fira de l’Ascensió es feia coincidir amb l’ExpoBages, que fa dos anys que no se celebra per la pandèmia.