Dijous a les 7 de la tarda, a l’Espai Òmnium de Manresa, es farà la taula rodona ‘Com contribuïm a erradicar les desigualtats i l'exclusió social des de les entitats?’, sobre el projecte Lliures de cohesió social d’Òmnium, amb les entitats socials que s’han presentat en les dues últimes convocatòries.

L’acte comptarà amb la presència d’Eulàlia Torras, de la Xarxa de Suport Mutu de Manresa, entitat adjudicatària en la convocatòria de l'any passat. La Xarxa, que va néixer amb la crisi social i econòmica motivada per la pandèmia del coronavirus, s’encarrega de coordinar i organitzar diversos grups de suport social als barris.

També hi participarà Fina Riera, responsable del departament de treball social de la Fundació Ampans, entitat que ha presentat dos projectes per optar a ser adjudicataris del projecte Lliures. Per una banda, la Fundació Privada Tutelar Santa Maria De Comabella va presentar, en l’última convocatòria, un projecte per cobrir les necessitats bàsiques i promocionar l’autonomia de les persones més vulnerables. I per altra banda, la Fundació Ampans va presentar un projecte d’ajudes econòmiques per garantir la salut bucodental de persones usuàries en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

L’acte, obert a totes les entitats de la comarca i al públic en general, serà conduït per Alba Rojas, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, i vol posar en valor aquestes entitats, la seva feina i el seu compromís amb les persones i el territori.

La propera convocatòria del Lliures s'obrirà aquest mes de novembre i se’n pot trobar més informació a la pàgina web https://projectelliures.cat/.