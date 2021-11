Després que l’Ajuntament de Manresa hagi aprovat inicialment i provisionalment modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) entre les quals hi ha la d'aixecar la prohibició de dividir pisos al barri vell de la ciutat, la decisió final es troba en mans de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.

En les actuacions de reforma i rehabilitació del centre històric no s’admetia la creació de nous habitatges ni de sostres intermedis en edificis amb diversos propietaris. Després de constatar que la mesura perjudica més que no pas beneficia es demana a la Generalitat que doni el vistiplau a la modificació introduïda.

L’aplicació d’aquestes condicions en alguns projectes presentats per obtenir llicència ha suposat la impossibilitat d’autoritzar la divisió horitzontal en actuacions de rehabilitació parcial d’edificacions. Aquesta casuística ha portat a qüestionar la coherència amb la resta de normativa i amb els objectius generals del pla urbanístic de la ciutat i a tramitar la seva derogació.

Al centre històric, precisament en la zona de la ciutat que més necessàries són aquestes operacions, per l’elevada presència d’habitatge buit i el risc de degradació del parc edificat que suposa, la normativa incorre en la paradoxa de no poder subdividir un habitatge existent en altres de menor superfície quan es proposa com una actuació parcial com és la rehabilitació.

Per al regidor d’Urbanisme, David Aaron López, el fet que al centre històric no es permeti les divisions horitzontals en les actuacions de rehabilitació «penalitza amb un greuge comparatiu molt greu respecte la resta de barris i habitatges de la ciutat». A hores d’ara, no s’entén la impossibilitat de subdividir-los en habitatges d’una superfície menor i s’està fent marxa enrere de la restricció. Aquesta modificació forma part d’un paquet de canvis del POUM que, de moment, ha estat aprovat inicialment i provisionalment.

Durant aquests 3 anys llargs d’aplicació del pla urbanístic de la ciutat s’han detectat algunes errades materials així com alguns aspectes que mereixen reconsideració. Es proposa modificar el redactat de les normes urbanístiques del POUM afectant un total d’11 articles, una disposició transitòria, un annex i dues fitxes de característiques d’àmbits de planejament derivat.

Aclarir dubtes i errades

Els objectius són aclarir els dubtes en la interpretació d’alguns dels articles del document, esmenar errades detectades, incidir en aspectes que no quedaven prou especificats, proposar canvis que reforcin el criteri únic d’interpretació de les normes i corregir discrepàncies. Una altra modificació significativa és que fins ara es regulava les dimensions dels cossos sortints transitables a un màxim d’una dotzena part de l’ample del carrer sense que es pugui sobrepassar dels 1,20 metres.

És aquesta limitació del màxim d’1,20 la que es vol modificar, entenent que si no s’excedeix d’una dotzena part de l’ample de carrer, es podrien admetre balcons de longituds superiors als 1,20 metres si són oberts o semitancats.