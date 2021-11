Després de mesos amb valors clarament superiors a la mitjana, Manresa es troba hores d'ara amb dades de seguiment de l'epidèmia alineades amb la del conjunt de Catalunya i en una posició intermitja en relació a la de les ciutats del país de més de 50.000 habitants.

Així si a Catalunya el risc de rebrot presenta un índex de 72, la velocitat de transmissió del virus és d'1,18,

la incidència acumulada a set dies és de 34,6 casos per cent mil habitants i la incidència a 14 dies és de 63, Manresa es troba fins i tot per sota pel que fa a incidència a 7 dies amb un valor de 33,8 casos per cent mil habitants.

La resta d'indicadors es troben per sobre de la mitjana, però només lleugerament: el risc de rebrot és de 87; la velocitat de contagi d'1,23 i la incidència a 14 dies de 72,6.

Quan es miren les ciutats de referència, que són les de més de 50.000 habitants, la capital del Bages no apareix encapçalant cap dels indicadors, com ha passat habitualment.

Segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat, el risc de rebrot a Manresa és inferior al de Vilanova i la Geltrú, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Girona i Lleida.

En velocitat de contagi es troba per sota de Mollet del Vallès, Cornellà de Llobregat, Terrassa, Lleida, Rubí, Viladecans, Girona, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Sant Boi de Llobregat.

També és cert que supera a Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Reus, Mataró, El Prat de Llobregat, Granollers, Vilanova i la Geltrú.

Però comptat i debatut, això vol dir que hi ha 14 ciutats grans catalanes amb més velocitat de transmissió del virus i 8 que en tenen menys.

En incidència a 14 dies de l'epidèmia té per sobre Mataró, Girona, Vilanova i la Geltrú i Lleida

Amb tot plegat, el nombre de positius confirmats per PCR o test d'antígens va de baixa. Van aflorar 35 nous casos del 16 al 22 d'octubre, la setmana següent van ser 31 i la darrera analitzada, del 30 d'octubre al 5 de novembre, 27. La tendència és al descens.

Al Berguedà, tot i que la magnitud sigui minsa, hi ha hagut un repunt de casos. Fa tres setmanes n'hi va haver 3, la següent 3 més i la darrera analitzada 8 nous positius confirmats.

Això ha fet que sigui la segona comarca catalana en velocitat de contagi, amb un índex de 2,64, només per sota de la Garrotxa, que tenia 3,09. La cinquena comarca era l'Anoia, amb un índex de 2,24.

Amb valors més moderats hi havia el Bages (1,07), l'Alt Urgell (0,74), el Moianès (0,42), la Cerdanya (0,26). L'índex del Solsonès era zero.

Al Solsonès no es va detectar cap cas de covid la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre. I l'anterior només n'hi va haver un.