Abans d'ahir al vespre va quedar instal·lat a la cèntrica plaça de Crist Rei de Manresa l'element decoratiu que la protagonitzarà de cara a les festes de Nadal. En aquesta ocasió, es tracta d'un àngel que toca una trompeta, en una clara referència a l'arcàngel Gabriel, que és qui va anunciar el naixement de Jesús. La figura no està situada exactament al mig de la plaça, sinó una mica més en un costat, d'esquena al supermercat Llobet i amb la trompeta encarada cap al Passeig de Pere III. Es tracta d'una figura decorativa feta amb llums led que lluirà quan es faci l'encensa dels llums de Nadal, que s'escau cada any coincidint amb la Fira de Sant Andreu. Fa 11 metres d'alçada i uns 7 d'amplada, amb la trompeta inclosa.

Aquest és el quart any que la decoració nadalenca dona un protagonisme especial a la plaça de Crist Rei, atès que és un dels espais més cèntrics i per on passa més gent de Manresa al llarg del dia. L'any 2018 va ser el primer Nadal que es va decorar aquest espai. Es va fer amb un cub lluminós de color vermell que va generar molta expectació i a on es van voler fotografiar centenars de vianants.

L'any a sobre, el cub vermell, que tenia la gràcia que es podia passar per dins, el va rellevar un gran ninot de gel que no va entusiasmar tant però que també va ser molt fotografiat.

L'any passat, en plena covid, la plaça de Crist Rei va quedar decorada amb una arbre lluminós que també va generar comentaris perquè, una vegada encès, era força espectacular.