Ara fa un any que van començar les obres que han de canviar els hàbits dels conductors a l’hora de circular per Manresa. Les del nou tram de l’avinguda dels Països Catalans que ha de connectar la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, amb la carretera de Viladordis. Quan es van iniciar els treballs la previsió era enllestir-los a finals d’aquest 2021. Però es va tard. Problemes a l’hora de fer les excavacions i l’aparició de bosses de runa han endarrerit el projecte. S’enllestirà el primer trimestre de l’any vinent, i per evitar més ensurts i curar-se en salut, la Generalitat assegura que per Setmana Santa. A l’abril.

La nova avinguda ha de ser com una mena de ronda interna de Manresa. D’aquí la seva importància. Traurà trànsit de les vies de circulació més cèntriques i ha de ser una alternativa on ara no n’hi ha com és el cas del carrer Sant Cristòfol. A més a més ha de permetre la connexió directa de la ronda exterior de Manresa, el sector dels Trullols i la zona de les Bases de Manresa sense haver de creuar, per exemple, la carretera de Vic, que és el recorregut més habitual que s’ha de fer ara.

El tram sud, més avançat

Actualment hi ha molt moviment d’obres al llarg de tot el recorregut de la futura avinguda. Els treballs estan més avançats al que s’anomena tram sud, a l’alçada de la carretera de Viladordis. La rotonda que hi ha d’anar ja es veu configurada, i a tot el tram s’han enllestit els treballs previs de conduccions d’aigua, que són els primers que es van dur a terme. Van anar a càrrec de l’empresa municipal Aigües de Manresa i ja només falta acabar petits detalls a l’altura del Pont de Ferro.

Ahir al tram més pròxim a la carretera de Viladordis s’hi podien veure excavadores escampant terra i grava, i piconadores aplanant el terreny. Al solar a l’altura del carrer Rosa Sensat, el que mena cap a l’institut Guillem Catà, només feien que sortir i entrar camions amb sorra per repartir-la al llarg de tot el recorregut d’aquest tram sud.

En canvi des del mateix Rosa Sensat fins a la rotonda Prat de la Riba, les obres no es veuen tan avançades perquè, entre altres coses, es van aturar arran de la polèmica pels terrenys de la residència de gent gran de la Font dels Capellans que el projecte es menjarà. Quan van sorgir les primeres protestes, els treballs en aquest tram es van aturar. S’han reprès i ja s’hi torna a veure maquinària pràcticament fins a la seva desembocadura a la carretera de Vic.

El primer quitrà

Segons la delegació del Govern a la Catalunya central, a partir del mes vinent ja es començarà a enquitranar part del trajecte de la nova avinguda. De fet a la rotonda de la carretera de Viladordis pràcticament només falta col·locar els maons per marcar les voreres i ja es podria asfaltar.

Un projecte de 4 milions

El nou tram de l’avinguda dels Països Catalans fa 800 metres. Es tracta d’un projecte pràcticament de 4 milions d’euros. Més de la meitat els assumeix la Generalitat, i la resta l’Ajuntament a través, sobretot, de l’empresa municipal Aigües de Manresa. Tindrà un carril per banda, tot i que el projecte final -sense data ni pressupost- preveu que n’hi hagi dos i que sigui semblant a l’actual avinguda Universitària.

Faltarà enllestir el projecte amb la prolongació del tram sud, el que ha d’anar de la carretera de Viladordis fins als Trullols. En aquest cas les obres, pressupostades en un milió d’euros que assumeix l’Ajuntament. S’han d’adjudicar en qualsevol moment. Hi van optar 11 empreses.