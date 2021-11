Manresa continua per sota de la mitjana catalana pel que fa a la pauta completa de vacunació contra la covid en els majors de 12 anys. Mentre que a Catalunya és del 82,26%, Manresa ha arribat al 78%, que, si bé és una dada bona, la manté quatre punts per sota.

La bona notícia en l’àmbit de la capital del Bages té a veure amb l’àrea bàsica de salut que dona servei al Barri Antic, que per fi ha superat la cobertura del 70% de la població que atén, segons dades facilitades pel departament de Salut a la Catalunya Central, que ja es considera un percentatge bo.

Com a dada, al punt de vacunació instal·lat a l’Anònima, divendres passat hi van inocular la vacuna anticovid a 150 persones. D’aquestes, a 50 tot just els van posar la primera dosi. La majoria són persones que no tenen accés a la informació, ja sigui perquè no tenen les eines telemàtiques per fer-ho o per qüestions de l’idioma i a les quals cal arribar a través dels serveis socials de l’Ajuntament i d’entitats ciutadanes de caràcter social. També hi ha casos de gent jove que es vacuna ara perquè van tenir la covid a l’estiu i ja es poden immunitzar o perquè no ho havien fet i han decidit fer el pas per obtenir el certificat covid.

Una feina de formiga

En el cas de les persones a les quals s’arriba a través dels serveis socials o d’entitats ciutadanes, localitzar-les és una feina de formiga i de picar pedra per part dels professionals de la salut que ha donat ara un fruit important superant la cobertura amb la pauta completa del 70%, que s’ha situat en el 71,70%. Pel que fa a les persones que tenen la primera dosi, és del 73,52%. La del Barri Antic continua sent l’àrea bàsica de salut amb menys percentatge de gent vacunada de Manresa.

Al CAP Bages, amb la primera dosi hi ha un 80,29% de la població que atén, i amb la pauta completa, un 78,92%. Aquest centre d’atenció primària també té un punt de vacunació a fora, que és el que hi ha situat a l’antic Escorxador, on ara hi ha la FUB.

El CAP Les Bases és el que té el percentatge de persones vacunades amb la pauta completa més alt de la ciutat. Arriba al 84,12% pel que fa a la primera dosi i al 82,76%, si ens referim a la pauta completa. En aquest cas, fins i tot està una mica per sobre de la mitjana catalana, que és del 82,26%.

Al quart centre d’atenció primària que hi ha a Manresa, el CAP Sagrada Família, amb primera dosi hi ha un 81,86% de la població que atén, i amb la pauta completa, un 80,52%.

La situació a la regió sanitària

Si es compara amb la mitjana catalana, el percentatge en l’àmbit de la Regió Sanitària Catalunya Central és molt més semblant i, per tant, bastant millor que el de Manresa. Amb la primera dosi hi ha un 82,4% de la població a partir de 12 anys i amb la pauta completa hi ha el 81,03%. Tenint en compte que el passat 30 de setembre amb la pauta completa hi havia un 70,5% de la població d’aquesta regió, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona, significa que en cinc setmanes ha augmentat deu punts.

Actualment, en aquesta regió hi ha 75 punts externs als CAP on s’administra la vacuna de la grip i la tercera dosi del vaccí anticovid, però a on també es punxa, si cal, la primera dosi, com va passar divendres passat a l’Anònima de Manresa, i la segona.