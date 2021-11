Manresa serà la primera parada de la gira que els vins novells catalans iniciaran aquest novembre pel país per presentar l’anyada d’aquest 2021. Dissabte a la plaça de Sant Domènec hi haurà una wine truck on es podran tastar els vins novells dels 12 cellers catalans que n’elaboren.

No n’hi ha cap del Bages, però sí que una empresa manresana, Vins Petxina, n’ha elaborat un a la Conca de Barberà.

La parada de vins estarà oberta de les 11 del matí a les 7 de la tarda, i hi haurà un tast guiat a la 1 del migdia. Els vins es podran tastar a copes, a un preu de 3 euros la copa. També se'n podran comprar ampolles.

El vi novell

El vi novell és el vi sense cap mena de repòs que, tan bon punt ha acabat la fermentació, es prepara per ser embotellat i distribuït per al seu consum immediat.

És un vi de temporada, que es troba en el seu millor moment durant el mes de novembre i que pot consumir-se, sense que perdi propietats, fins a finals d’hivern.

La tradició marcava que l’11 de novembre, per Sant Martí, ja es podien consumir, i el 2 de febrer, la Candelera, com el final de la temporada del vi novell.

Es tracta, doncs, d’un vi més jove que els vins joves, que sortiran després i que han passat per una fase de repòs, que fa que el producte final sigui més estable i estructurat. Si es compara amb un formatge, el vi novell seria un formatge fresc, mentre que la resta de vins serien els formatges curats. Gustativament, el vi novell és un vi afruitat i fresc, que recorda molt el gust del raïm. A Catalunya se’n fan de blancs, rosats i negres, amb diferents varietats de raïm, en funció de la zona.

La gira dels vins novells per Catalunya

Per celebrar la sortida de la nova anyada i donar-la a conèixer a tothom, el vi novell farà durant els propers caps de setmana una gira amb una wine truck que farà parada a diferents poblacions catalanes. Després de Manresa, la gira continuarà a Llorenç del Penedès (14 de novembre), Palafrugell (20 de novembre), Montblanc (21 de novembre), Torelló (27 de novembre), Barcelona (28 de novembre), Santa Perpètua de Mogoda (3 de desembre) i Granollers (4 de desembre).

La gira apel·la al caràcter popular del vi novell, un vi senzill, per celebrar i per compartir. I és que antigament, quan la tècnica no permetia que els vins es mantinguessin en bones condicions durant molt de temps, poder obrir el novell era una festa. És per això que aquest any els cellers han volgut portar la festa del vi novell a petites i mitjanes poblacions catalanes, amb la idea que, si l’experiència té bona acollida, cada any pugui arribar a diferents localitats.

12 cellers de tot Catalunya

Aquest any hi ha 12 cellers a Catalunya que elaboren vi novell: 1 a l’Alt Empordà, 3 a l’Alt Penedès, 4 a la Conca de Barberà, 2 al Priorat, 1 a la Terra Alta i 1 al Segrià. Es tracta d’una tradició estesa per tot el país, però que destaca especialment a la zona de Tarragona i més concretament a la Conca de Barberà, on hi ha 4 cellers que s’hi dediquen. Tots ells tenen el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) a l’hora d’impulsar accions per promoure i donar a conèixer el vi novell entre la població.

Els elaboradors defineixen l’anyada de novells del 2021 com a excel·lent, tot i que ha estat plena de reptes a causa de la sequera, primer, i les pluges que hi va haver a l’època de la verema.