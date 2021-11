La plaça de Sant Domènec tornarà a tenir enguany la pista de gel de 300 m2 que s’hi instal·la durant les festes de Nadal des del 2016, llevat de l’any passat, que no la hi van posar a causa de la pandèmia. La pista de gel, una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i de la UBIC, és previst que es comenci a muntar la setmana vinent. Funcionarà del 25 de novembre al 16 de gener i la inauguració tindrà lloc el dia 27 a la tarda, coincidint amb la Fira de Sant Andreu, que, com ja va informar aquest diari dilluns, es tornarà a celebrar després del parèntesi de l’any passat. També coincidirà amb l’encesa de la il·luminació de Nadal.

Funcionarà als matins, adreçada a les escoles, i a les tardes, de 5 a 9 del vespre i, com cada any, inclourà un sorteig entre les persones que hi vagin a patinar. A banda, en aquesta edició inclou una novetat lligada al medi ambient. L’empresa responsable, N’Ice, ha incorporat a la instal·lació un sistema per reduir les emissions de CO2 per no contaminar tant.

El 2019 per la infraestructura hi van passar 12.500 persones durant les set setmanes que va estar oberta, mentre que l’any anterior van ser 11.900. Tenint en compte que la majoria eren infants, es calcula que és capaç d’atraure 25.000 persones al centre de la ciutat.