L’Esplai Safa de Manresa organitza la 20a Caminada Popular Joan Vila en memòria d’un monitor del centre. Es farà el diumenge 28 de novembre i, com cada any, tindrà dos recorreguts: un de curt de 16 km i un de llarg de 22. L’hora de sortida és a les 8 del matí des de l’Esplai Safa. Les inscripcions anticipades 8 euros + 1 (got retornable) es poden fer fins el 26 de novembre a www.caminadajv.cat i a l’Associació de Veïns Sagrada Família (c. Penedès s/n). Si es fan el dia de la sortida costarà 10 euros + 1 (got retornable). El preu inclou avituallaments, botifarrada i record. Inscripcions limitades a 250 participants.