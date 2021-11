A la carretera de Vic amb el carrer del Pare Clotet hi ha qui es va entretenir a fer la torre que surt a la foto amb cadires. Al costat dels contenidors no és el lloc on s’han de tirar voluminosos com aquests. Com s’ha explicat per activa i passiva, o bé s’han de dur a la deixalleria o trucar al 010 i pactar un dia per baixar-los al carrer i que els passin a recollir.